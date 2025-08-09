9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este producto es habitual para mantener la higiene en tu casa y por eso es fundamental saber reciclarlo: de cuál se trata

Está presente en casi todos los ambientes de la casa y suele desecharse sin pensar demasiado en sus efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.

Por
Existen cietos objetos que deben ser reciclados para evitar la contaminación.

Existen cietos objetos que deben ser reciclados para evitar la contaminación.

Existe un elemento muy utilizados en la vida cotidiana, especialmente cuando se trata de mantener la limpieza del hogar. Justamente por su uso frecuente, se vuelve clave conocer cuál es la forma correcta de tratarlo una vez que ya cumplió su función.

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte, la electrónica y el almacenamiento energético.
Te puede interesar:

Este es el nuevo estudio que beneficia el reciclaje de baterías y recupera más del 90% de los metales críticos

Aunque muchas personas no lo saben, este producto puede tener una segunda vida útil si se descarta de manera responsable. Aprender a reciclar las toallitas húmedas no solo ayuda al planeta, sino que también puede inspirar nuevas prácticas sustentables dentro del hogar.

Cómo reciclar las toallas húmedas en tu hogar

util-e-interesante-toallitas-humedas-limpiarse-despues-ir-al-bano-n490039-938x528-1065756

Las toallitas húmedas deben arrojarse exclusivamente en el contenedor de reciclaje adecuado. Debido a su composición (una mezcla de celulosa, algodón y polímeros sintéticos como el poliéster), son altamente perjudiciales tanto para el ambiente como para la infraestructura urbana.

Su lenta descomposición genera obstrucciones en los sistemas de saneamiento y libera microplásticos que, al llegar a cuerpos de agua como ríos, lagos o mares, se incorporan a la cadena alimentaria y deterioran los ecosistemas. Aunque algunos fabricantes promueven versiones más ecológicas, la mayoría de las toallitas aún contienen componentes plásticos. Por eso, incluso en estos casos, no deben desecharse por el inodoro, sino en los recipientes de reciclaje correspondientes.

Una alternativa más sustentable es el uso de toallitas de tela reutilizables, elaboradas con bambú u otros materiales lavables. Además, los envases plásticos que las contienen (sobre todo las tapas) pueden reutilizarse en manualidades, para organizar objetos o en proyectos de reciclado funcional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

10 elementos fundamentales para reciclar desde casa y ayudar al cuidado del medio ambiente.

Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

El pequeño cachorro es el primero en nacer en décadas en el Chaco Seco argentino.

La mejor noticia: volvió a nacer un yaguareté en El Impenetrable después de 35 años

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

Las toallitas húmedas deben ser depositadas únicamente en el contenedor de reciclaje.

Si usás toallitas húmedas en tu casa tenés que conocer cómo reciclarlas: cuáles son los consejos

La transmisión en vivo comenzó el 23 de julio.
play

Dónde ver en vivo la transmisión del Conicet desde Mar del Plata

Ideas fantásticas para reciclar una caja de zapatos en cinco simples pasos desde tu casa.

De qué forma podés reciclar las cajas de zapatos y decorar tu casa con ideas innovadoras

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 23 minutos
Axel Kiciloff cuestióno a Javier Milei tras la cadena nacional. 

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora
Julieta Prandi acusó a su exmarido Claudio Contardi.

El abogado de Julieta Prandi aseguró que habrá "un fallo histórico y bisagra"

Hace 1 hora