16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Receta casera de masa de pizza: un ingrediente secreto que te cambia el sabor

Una preparación sencilla con un toque secreto transforma por completo el aroma y la textura, ofreciendo una experiencia gastronómica inolvidable.

Por
Las recetas de pizza casera permiten lograr una masa ligera y bordes inflados sin complicaciones.

Las recetas de pizza casera permiten lograr una masa ligera y bordes inflados sin complicaciones.

El éxito de una pizza casera se define en la base: la masa. Una preparación bien hecha genera una combinación única de textura y aroma, con bordes inflados y una base apenas crocante que potencia el sabor de todos los ingredientes. El secreto de esta receta radica en un ingrediente que, aunque simple, marca la diferencia y convierte una preparación cotidiana en una experiencia gastronómica sorprendente.

Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.
Te puede interesar:

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

La elaboración de la masa no requiere habilidades avanzadas, pero sí atención a los detalles. El primer paso consiste en disolver la levadura fresca en agua tibia, asegurando que la fermentación comience de manera correcta. Mientras tanto, la harina y la sal se disponen sobre la mesada formando un volcán, un método clásico que permite integrar los líquidos de manera uniforme. En el centro se agrega el agua con levadura y el ingrediente secreto: aceite de oliva, que aporta suavidad y un sabor característico que eleva la receta.

Una vez incorporados todos los elementos, la masa se amasa durante aproximadamente diez minutos hasta que adquiere una textura elástica y homogénea. Este paso es fundamental para que, al hornearla, la pizza tenga bordes aireados y una base ligera. Posteriormente, la masa se coloca en un recipiente, se cubre con film o un paño y se deja reposar en un lugar tibio durante una hora. Después de la primera fermentación, se divide en porciones y se deja descansar media hora más para asegurar la textura final.

Aceite de oliva
Incorporar un toque especial en las recetas transforma el aroma y la textura de cualquier preparación, en este caso es el aceite de oliva el que mejora exponencialmente a la masa.

Incorporar un toque especial en las recetas transforma el aroma y la textura de cualquier preparación, en este caso es el aceite de oliva el que mejora exponencialmente a la masa.

Como hacer la masa de la pizza casera

Ingredientes

  • 500 cm³ de agua apenas tibia
  • 50 g de levadura fresca
  • 1 kg de harina 000 (+ 100 g extra para la mesada)
  • 30 g de sal fina
  • 3 cucharadas de aceite de oliva (ingrediente secreto

Preparación

  • Disolver la levadura en el agua tibia y reservar.
  • Formar un volcán con la harina y la sal; verter en el centro el agua con levadura y el aceite de oliva.
  • Amasar hasta obtener una masa suave y uniforme.
  • Dejar reposar en un recipiente tapado durante 1 hora en un lugar tibio.
  • Dividir la masa en 5 bollos y dejar reposar 30 minutos más.
  • Pincelar los moldes de pizza de 30 cm de diámetro con aceite y extender la masa.
  • Hornear a 300 ºC durante 10 minutos o hasta que los bordes queden inflados y la base apenas crocante.
MASA PARA PIZZA
Estas recetas sencillas facilitan disfrutar de pizzas con resultados profesionales en el hogar.

Estas recetas sencillas facilitan disfrutar de pizzas con resultados profesionales en el hogar.

El resultado es una masa ligera y aromática, con bordes dorados y aireados que realzan cualquier combinación de toppings. Preparar pizza en casa permite experimentar con ingredientes frescos y disfrutar de la textura y el sabor que solo una base bien trabajada puede ofrecer. El aceite de oliva no solo suaviza la masa, sino que también aporta un aroma inconfundible que convierte cada bocado en una experiencia diferente y deliciosa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué vino hay que usar para cada receta.

Por qué hay que prestar atención al tipo de vino que usamos para cocinar

Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Con la freidora de aire, se puede hacer pollo a la mostaza en tan solo unos minutos.

El ingrediente secreto para hacer un terrible pollo a la mostaza en la freidora de aire

Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Los cannoli son muy fáciles de hacer en casa.

La receta de cannoli caseros que te va a encantar: tiene un ingrediente secreto

Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Rating Cero

Robert Redford tenía 89 años

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 7 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 17 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 28 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 35 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 44 minutos