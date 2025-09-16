Receta casera de masa de pizza: un ingrediente secreto que te cambia el sabor Una preparación sencilla con un toque secreto transforma por completo el aroma y la textura, ofreciendo una experiencia gastronómica inolvidable. Por







Las recetas de pizza casera permiten lograr una masa ligera y bordes inflados sin complicaciones.

El éxito de una pizza casera se define en la base: la masa. Una preparación bien hecha genera una combinación única de textura y aroma, con bordes inflados y una base apenas crocante que potencia el sabor de todos los ingredientes. El secreto de esta receta radica en un ingrediente que, aunque simple, marca la diferencia y convierte una preparación cotidiana en una experiencia gastronómica sorprendente.

La elaboración de la masa no requiere habilidades avanzadas, pero sí atención a los detalles. El primer paso consiste en disolver la levadura fresca en agua tibia, asegurando que la fermentación comience de manera correcta. Mientras tanto, la harina y la sal se disponen sobre la mesada formando un volcán, un método clásico que permite integrar los líquidos de manera uniforme. En el centro se agrega el agua con levadura y el ingrediente secreto: aceite de oliva, que aporta suavidad y un sabor característico que eleva la receta.

Una vez incorporados todos los elementos, la masa se amasa durante aproximadamente diez minutos hasta que adquiere una textura elástica y homogénea. Este paso es fundamental para que, al hornearla, la pizza tenga bordes aireados y una base ligera. Posteriormente, la masa se coloca en un recipiente, se cubre con film o un paño y se deja reposar en un lugar tibio durante una hora. Después de la primera fermentación, se divide en porciones y se deja descansar media hora más para asegurar la textura final.

Aceite de oliva Incorporar un toque especial en las recetas transforma el aroma y la textura de cualquier preparación, en este caso es el aceite de oliva el que mejora exponencialmente a la masa.

Como hacer la masa de la pizza casera Ingredientes 500 cm³ de agua apenas tibia

50 g de levadura fresca

1 kg de harina 000 (+ 100 g extra para la mesada)

30 g de sal fina

3 cucharadas de aceite de oliva (ingrediente secreto

Preparación Disolver la levadura en el agua tibia y reservar.

Formar un volcán con la harina y la sal; verter en el centro el agua con levadura y el aceite de oliva.

Amasar hasta obtener una masa suave y uniforme.

Dejar reposar en un recipiente tapado durante 1 hora en un lugar tibio.

Dividir la masa en 5 bollos y dejar reposar 30 minutos más.

Pincelar los moldes de pizza de 30 cm de diámetro con aceite y extender la masa.

Hornear a 300 ºC durante 10 minutos o hasta que los bordes queden inflados y la base apenas crocante.

El resultado es una masa ligera y aromática, con bordes dorados y aireados que realzan cualquier combinación de toppings. Preparar pizza en casa permite experimentar con ingredientes frescos y disfrutar de la textura y el sabor que solo una base bien trabajada puede ofrecer. El aceite de oliva no solo suaviza la masa, sino que también aporta un aroma inconfundible que convierte cada bocado en una experiencia diferente y deliciosa.