El ingrediente secreto para hacer un terrible pollo a la mostaza en la freidora de aire

Una preparación casera con un toque inesperado que transforma un clásico en un plato más jugoso y lleno de sabor.

Con la freidora de aire, se puede hacer pollo a la mostaza en tan solo unos minutos.

Cocinar en freidora de aire se volvió una costumbre en muchos hogares argentinos. Más allá de las papas o las milanesas, cada vez son más quienes prueban con platos que antes parecían reservados al horno tradicional. Uno de ellos es el pollo a la mostaza , una receta que combina practicidad y un resultado digno de restaurante.

En la cocina hogareña suele pasar que la mostaza, por sí sola, no siempre logra el equilibrio justo entre acidez y suavidad. Es allí donde aparecen los pequeños trucos que marcan la diferencia: un adobo bien pensado, una temperatura de cocción adecuada y ese detalle que convierte lo conocido en algo nuevo. La freidora de aire, con su función grill, aporta un plus: permite lograr una piel crocante sin exceso de aceite.

El periodista y ganador de MasterChef 2023, Rodolfo Vera Calderón, compartió su propia versión del pollo a la mostaza y sorprendió con un ingrediente inesperado que cambia la experiencia. Según explicó, la clave está en el jugo de limón , que le da frescura y realza los sabores sin opacar la intensidad de la mostaza. Un toque simple, pero poderoso.

Preparación

En un bol amplio, mezclar la mostaza de Dijon con la mostaza clásica, el jugo de limón, el orégano, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. La idea es obtener un adobo suave y cremoso, que se adhiera bien al pollo.

Colocar el pollo sobre una bandeja y cubrirlo con la mezcla, sin miedo a pasarse. Lo ideal es que la salsa llegue a cada rincón, incluso debajo de la piel y cerca del hueso. Reservar un poco de adobo para después.

Poner el pollo en la freidora de aire y seleccionar la función grill. El objetivo es alcanzar unos 85 °C internos, que aseguran una cocción completa sin que la carne pierda jugosidad. A mitad del tiempo, pincelar nuevamente con el adobo reservado: eso ayuda a formar una costra dorada y aromática.

Una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de servir. Ese pequeño descanso permite que los jugos se asienten y que el pollo quede aún más sabroso.