El ingrediente secreto para hacer un terrible pollo a la mostaza en la freidora de aire

Una preparación casera con un toque inesperado que transforma un clásico en un plato más jugoso y lleno de sabor.

Por
Con la freidora de aire

Con la freidora de aire, se puede hacer pollo a la mostaza en tan solo unos minutos.

Cocinar en freidora de aire se volvió una costumbre en muchos hogares argentinos. Más allá de las papas o las milanesas, cada vez son más quienes prueban con platos que antes parecían reservados al horno tradicional. Uno de ellos es el pollo a la mostaza, una receta que combina practicidad y un resultado digno de restaurante.

En la cocina hogareña suele pasar que la mostaza, por sí sola, no siempre logra el equilibrio justo entre acidez y suavidad. Es allí donde aparecen los pequeños trucos que marcan la diferencia: un adobo bien pensado, una temperatura de cocción adecuada y ese detalle que convierte lo conocido en algo nuevo. La freidora de aire, con su función grill, aporta un plus: permite lograr una piel crocante sin exceso de aceite.

El periodista y ganador de MasterChef 2023, Rodolfo Vera Calderón, compartió su propia versión del pollo a la mostaza y sorprendió con un ingrediente inesperado que cambia la experiencia. Según explicó, la clave está en el jugo de limón, que le da frescura y realza los sabores sin opacar la intensidad de la mostaza. Un toque simple, pero poderoso.

pollo-receta-a-la-mostaza

Cómo hacer pollo a la mostaza en la freidora de aire

Ingredientes

  • 1 pollo entero cortado al medio

  • 150 g de mostaza de Dijon

  • 1 cucharada de mostaza clásica

  • Jugo de limón (el ingrediente secreto)

  • 1 cucharadita de orégano

  • 30 cc de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

pollo-a-la-mostaza-receta

Preparación

En un bol amplio, mezclar la mostaza de Dijon con la mostaza clásica, el jugo de limón, el orégano, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. La idea es obtener un adobo suave y cremoso, que se adhiera bien al pollo.

Colocar el pollo sobre una bandeja y cubrirlo con la mezcla, sin miedo a pasarse. Lo ideal es que la salsa llegue a cada rincón, incluso debajo de la piel y cerca del hueso. Reservar un poco de adobo para después.

Poner el pollo en la freidora de aire y seleccionar la función grill. El objetivo es alcanzar unos 85 °C internos, que aseguran una cocción completa sin que la carne pierda jugosidad. A mitad del tiempo, pincelar nuevamente con el adobo reservado: eso ayuda a formar una costra dorada y aromática.

Una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de servir. Ese pequeño descanso permite que los jugos se asienten y que el pollo quede aún más sabroso.

