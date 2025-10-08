Qué podés hacer si te muerde una víbora

Aunque la mayoría de las serpientes no son venenosas , una mordedura puede generar miedo y, en algunos casos, representar un riesgo serio para la salud. Saber cómo actuar en esos primeros minutos es muy importante para evitar complicaciones, especialmente en regiones donde viven especies peligrosas.

Durante los meses de mayor calor, las serpientes se muestran más activas y los encuentros con personas se vuelven más frecuentes. Según datos de organismos ambientales, la mayoría de los ataques ocurren cuando los animales se sienten amenazados o son molestados por accidente. Por eso, conocer las diferencias entre una mordedura leve y una potencialmente peligrosa puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o una urgencia médica.

El punto está en mantener la calma, actuar con precaución y seguir las recomendaciones médicas básicas mientras llega la ayuda profesional. Con simples medidas de primeros auxilios, es posible reducir el impacto del veneno y evitar que la situación se agrave.

Según diversos estudios, cerca del 15 por ciento de las serpientes del mundo son venenosas, y sus mordeduras pueden causar lesiones graves o incluso la muerte si no se tratan a tiempo. Entre los síntomas más comunes se encuentran el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor en la zona afectada durante los primeros minutos. Con el paso de las horas pueden aparecer ampollas con sangre, náuseas, dificultad para respirar, debilidad o una sensación extraña en la boca.

Ante cualquiera de estos signos, lo primero es llamar al 911 y alejarse del lugar donde ocurrió el ataque. Luego, es fundamental mantener la calma, quedarse quieto y no realizar movimientos bruscos. Se recomienda quitar anillos, relojes o prendas ajustadas antes de que empiece la hinchazón, limpiar suavemente la herida con agua y jabón, y cubrirla con una gasa limpia y seca. La persona afectada debe permanecer sentada o recostada, con la zona mordida en una posición neutra y cómoda.

Serpiente

Los especialistas advierten que hay prácticas que deben evitarse por completo, entre estas se encuentra la no aplicación de hielo, ni ingerir alcohol, cafeína o medicamentos como aspirina o ibuprofeno. Tampoco se debe cortar la herida, succionar el veneno o colocar torniquetes, ya que estas acciones pueden empeorar la lesión o provocar hemorragias.

Si es posible hacerlo sin ponerse en peligro, se puede tomar una foto del animal o recordar su forma y color. Esa información ayudará al personal médico a identificar la especie y determinar el antídoto adecuado. En regiones como la Comarca Lagunera, por ejemplo, existen cuatro tipos de cascabeles venenosos, de cola negra, de las rocas, llanera y de diamante, cuya mordedura requiere atención inmediata por los daños que pueden causar en la sangre y el sistema nervioso.

Aunque la mayoría de las serpientes cumplen un papel importante en el equilibrio ecológico y no buscan atacar, es esencial respetar su espacio y evitar el contacto directo. Conocer los pasos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y prevenir consecuencias graves.