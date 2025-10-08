8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué podés hacer si te muerde una víbora

Las mordeduras de estos animales pueden ser leves o graves, según la especie. Saber cómo actuar a tiempo puede salvar una vida.

Por
Cerca del 15 por ciento de las serpientes del mundo son venenosas.

Cerca del 15 por ciento de las serpientes del mundo son venenosas.

Aunque la mayoría de las serpientes no son venenosas, una mordedura puede generar miedo y, en algunos casos, representar un riesgo serio para la salud. Saber cómo actuar en esos primeros minutos es muy importante para evitar complicaciones, especialmente en regiones donde viven especies peligrosas.

Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares.
Te puede interesar:

En 15 minutos: la receta de unas galletitas de banana para tener la merieda lista rápido

Durante los meses de mayor calor, las serpientes se muestran más activas y los encuentros con personas se vuelven más frecuentes. Según datos de organismos ambientales, la mayoría de los ataques ocurren cuando los animales se sienten amenazados o son molestados por accidente. Por eso, conocer las diferencias entre una mordedura leve y una potencialmente peligrosa puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o una urgencia médica.

El punto está en mantener la calma, actuar con precaución y seguir las recomendaciones médicas básicas mientras llega la ayuda profesional. Con simples medidas de primeros auxilios, es posible reducir el impacto del veneno y evitar que la situación se agrave.

Serpiente

Qué podés hacer si te muerde una serpiente

Según diversos estudios, cerca del 15 por ciento de las serpientes del mundo son venenosas, y sus mordeduras pueden causar lesiones graves o incluso la muerte si no se tratan a tiempo. Entre los síntomas más comunes se encuentran el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor en la zona afectada durante los primeros minutos. Con el paso de las horas pueden aparecer ampollas con sangre, náuseas, dificultad para respirar, debilidad o una sensación extraña en la boca.

Ante cualquiera de estos signos, lo primero es llamar al 911 y alejarse del lugar donde ocurrió el ataque. Luego, es fundamental mantener la calma, quedarse quieto y no realizar movimientos bruscos. Se recomienda quitar anillos, relojes o prendas ajustadas antes de que empiece la hinchazón, limpiar suavemente la herida con agua y jabón, y cubrirla con una gasa limpia y seca. La persona afectada debe permanecer sentada o recostada, con la zona mordida en una posición neutra y cómoda.

Serpiente

Los especialistas advierten que hay prácticas que deben evitarse por completo, entre estas se encuentra la no aplicación de hielo, ni ingerir alcohol, cafeína o medicamentos como aspirina o ibuprofeno. Tampoco se debe cortar la herida, succionar el veneno o colocar torniquetes, ya que estas acciones pueden empeorar la lesión o provocar hemorragias.

Si es posible hacerlo sin ponerse en peligro, se puede tomar una foto del animal o recordar su forma y color. Esa información ayudará al personal médico a identificar la especie y determinar el antídoto adecuado. En regiones como la Comarca Lagunera, por ejemplo, existen cuatro tipos de cascabeles venenosos, de cola negra, de las rocas, llanera y de diamante, cuya mordedura requiere atención inmediata por los daños que pueden causar en la sangre y el sistema nervioso.

Aunque la mayoría de las serpientes cumplen un papel importante en el equilibrio ecológico y no buscan atacar, es esencial respetar su espacio y evitar el contacto directo. Conocer los pasos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y prevenir consecuencias graves.

Noticias relacionadas

Este corte clásico reaparece como una de las apuestas preferidas de las celebridades.

Este peinado no pasa de moda, es el más elegido por las famosas e incluso rejuvenece: de cuál se trata

San Marcos Sierras conserva su estilo rústico y bohemio, con ríos cristalinos, ferias de artesanos y una calma que invita a bajar un cambio.

Viajar a Córdoba: el destino con calles de tierra y ritmo muy tranquilo entre artesanías y guitarreadas

Ideal para una escapada corta, combina tranquilidad, buena gastronomía y paisajes serranos que invitan a desconectarse sin ir demasiado lejos.

Está a 3 horas de Buenos Aires, tiene casas de té y un cerro para disfrutar de la naturaleza

Esta laguna está oculta, pero es un paisaje increíble.

Turismo en Argentina: el recorrido para llegar a una laguna azul secreta

FEHGRA lanzó la nueva edición del Torneo Federal de Chefs.

FEHGRA presentó una nueva edición del Torneo Federal de Chefs en la FIT 2025

La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Rating Cero

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters.

Huntrix, del éxito de Netflix K-Pop Deamon Hunters, tocó Golden en vivo por primera vez

En mayo de 2016 se supo que la cadena había decidido cancelar los proyectos.

Marvel tenía planes de desarrollar una serie spin off pero se canceló después del primer episodio: ¿de qué se trataba?

Unas 250 mil personas disfrutaron del show sinfónico de Nicki Nicole en Rosario

Histórico show sinfónico de Nicki Nicole y Baglietto: cantaron ante 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

El increíble look que mostró Noelia Marzol.

La apuesta de Noelia Marzol con su look en negro: vestido con transparencias y un accesorio que se robó las miradas

Con solo siete capítulos, ¿Quién es Erin Carter? se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2023.
play

Pura acción y suspenso: está en Netflix, tiene pocos capítulos y no pasa de moda

Peter Ostrum interpretó a Charlie Bucket con solo 12 años y se alejó del cine tras su primera película.

La impresionante transformación de Peter Ostrum, protagonista de Willy Wonka y la fábrica de chocolates: así se ve hoy

últimas noticias

Un intercambio institucional y académico de alto nivel en Estados Unidos.

Con una agenda de alto nivel, magistradas y magistrados argentinos se reunieron con referentes de la Justicia de EEUU

Hace 8 minutos
Jorge Macri recibió a Simone Biles.

Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, declarada "Huésped de honor" de la Ciudad

Hace 41 minutos
Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Hace 53 minutos
Son aptas para quienes prefieren evitar harinas refinadas o azúcares.

En 15 minutos: la receta de unas galletitas de banana para tener la merieda lista rápido

Hace 57 minutos
Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 

Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes

Hace 1 hora