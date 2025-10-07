Consejos rápidos: qué hacer si te baja la presión por el calor

El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica.

Durante los días de altas temperaturas, muchas personas experimentan mareos, debilidad o incluso desmayos. Estos síntomas suelen ser consecuencia de una disminución de la presión arterial causada por el calor, una situación frecuente en verano y especialmente peligrosa para adultos mayores o personas con enfermedades crónica s. Con las olas de calor que superan los 40 °C que van en aumento debido a la crisis ambiental , los casos de hipotensión estacional se multiplican en todo el mundo.

El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica. C uando las temperaturas aumentan, los vasos sanguíneos se expanden para liberar calor , reduciendo la presión con la que la sangre circula. Este descenso en el flujo sanguíneo puede afectar al cerebro y provocar síntomas como visión borrosa, cansancio extremo o desvanecimientos.

A esto s e suma la pérdida de agua y sales minerales a través del sudor, que agrava la sensación de agotamiento y reduce la capacidad del organismo para mantener una presión estable. Conocer cómo prevenir y actuar frente a estos episodios resulta esencial para evitar complicaciones durante los meses más calurosos.

El primer paso para prevenir una caída de presión por calor es mantener una correcta hidratación . Tomar agua a lo largo del día es fundamental, pero también es necesario reponer electrolitos. Frutas como melón, sandía, banana y albaricoque, o verduras como espinaca y acelga, ayudan a equilibrar los niveles de sodio, potasio y magnesio. Las legumbres y cereales integrales, como la avena o el arroz integral, también aportan minerales esenciales que favorecen el buen funcionamiento cardiovascular.

Otra medida clave es evitar el sobrecalentamiento. Los expertos aconsejan no exponerse al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, usar ropa holgada y de tonos claros, refrescarse con duchas frías y permanecer en ambientes ventilados. Si el calor es muy intenso, los ventiladores o los paños húmedos sobre la piel pueden ayudar a reducir la temperatura corporal.

Baja presión Freepik

En personas que pasan mucho tiempo de pie, el uso de medias de compresión graduada puede mejorar la circulación y evitar el estancamiento de sangre en las piernas. Sin embargo, su uso debe ser indicado por un médico para garantizar que sea adecuado según cada caso.

Si los síntomas de presión baja se repiten o se acompañan de palpitaciones, mareos intensos o desmayos, es importante consultar con un profesional de la salud. También deben hacerlo quienes padezcan enfermedades cardíacas, estén bajo medicación para la presión o se encuentren embarazadas. En general, la hipotensión leve se resuelve con medidas simples, pero si se descuida puede derivar en episodios más graves, especialmente durante las olas de calor.