7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Consejos rápidos: qué hacer si te baja la presión por el calor

Las altas temperaturas pueden provocar sensación de mareo. Se sugiere seguir estas recomendaciones para mantenerse hidratado y prevenir desmayos.

Por
El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica.

El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica.

Freepik

Durante los días de altas temperaturas, muchas personas experimentan mareos, debilidad o incluso desmayos. Estos síntomas suelen ser consecuencia de una disminución de la presión arterial causada por el calor, una situación frecuente en verano y especialmente peligrosa para adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Con las olas de calor que superan los 40 °C que van en aumento debido a la crisis ambiental, los casos de hipotensión estacional se multiplican en todo el mundo.

Los afectados ingirieron metanol adulterado, lo que provocó la muerte de dos personas, hasta el momento
Te puede interesar:

Alerta en Brasil por CAIPIRINHA adulterada: hay dos muertos y más de 200 casos en estudio

El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica. Cuando las temperaturas aumentan, los vasos sanguíneos se expanden para liberar calor, reduciendo la presión con la que la sangre circula. Este descenso en el flujo sanguíneo puede afectar al cerebro y provocar síntomas como visión borrosa, cansancio extremo o desvanecimientos.

A esto se suma la pérdida de agua y sales minerales a través del sudor, que agrava la sensación de agotamiento y reduce la capacidad del organismo para mantener una presión estable. Conocer cómo prevenir y actuar frente a estos episodios resulta esencial para evitar complicaciones durante los meses más calurosos.

Baja presión

Qué hacer si sufrís una baja de la presión

El primer paso para prevenir una caída de presión por calor es mantener una correcta hidratación. Tomar agua a lo largo del día es fundamental, pero también es necesario reponer electrolitos. Frutas como melón, sandía, banana y albaricoque, o verduras como espinaca y acelga, ayudan a equilibrar los niveles de sodio, potasio y magnesio. Las legumbres y cereales integrales, como la avena o el arroz integral, también aportan minerales esenciales que favorecen el buen funcionamiento cardiovascular.

Otra medida clave es evitar el sobrecalentamiento. Los expertos aconsejan no exponerse al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, usar ropa holgada y de tonos claros, refrescarse con duchas frías y permanecer en ambientes ventilados. Si el calor es muy intenso, los ventiladores o los paños húmedos sobre la piel pueden ayudar a reducir la temperatura corporal.

Baja presión

En personas que pasan mucho tiempo de pie, el uso de medias de compresión graduada puede mejorar la circulación y evitar el estancamiento de sangre en las piernas. Sin embargo, su uso debe ser indicado por un médico para garantizar que sea adecuado según cada caso.

Si los síntomas de presión baja se repiten o se acompañan de palpitaciones, mareos intensos o desmayos, es importante consultar con un profesional de la salud. También deben hacerlo quienes padezcan enfermedades cardíacas, estén bajo medicación para la presión o se encuentren embarazadas. En general, la hipotensión leve se resuelve con medidas simples, pero si se descuida puede derivar en episodios más graves, especialmente durante las olas de calor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La especialista remarcó que la nutrición debe ir de la mano del movimiento.

Estos snacks aportan vitaminas, magnesio y Omega-3 y son ideales para beneficiar la longevidad

4 tips a tener en cuenta para tener un mejor estilo de vida y bienestar.

Estos son los 4 consejos de longevidad que reveló un científico con el estudio de un caso real

El dolor persistente estaba vinculado a un tumor avanzado en el intestino.

Sufrió una dura caída que le dejó un fuerte dolor pero al ir al médico descubrió algo inesperado

Diversos estudios demuestran que la longevidad no depende únicamente de la genética, sino que los hábitos diarios juegan un papel fundamental en la calidad y duración de la vida. 

Qué carbohidratos afectan a la longevidad si hacés una dieta muy famosa

Los trabajadores del Hospital Garrahan celebraron el rechazo al veto.

Trabajadores del Garrahan celebraron el rechazo al veto de Javier Milei pero advirtieron: "Seguimos en pie de guerra"

Este alimento habría favorecido el equilibrio de la microbiota intestinal.

Cuál es el alimento clave para la longevidad de la mujer que alcanzó los 117 años

Rating Cero

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

últimas noticias

Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales

Hace 5 minutos
La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Hace 13 minutos
Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas

Hace 15 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Hace 29 minutos
El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

Hace 35 minutos