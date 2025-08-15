Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de parrillas que se celebrará el 16 y 17 de agosto

Se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo con entrada gratis. Redes Sociales

Cuando llega el fin de semana, muchas personas tratan de encontrar el plan perfecto para hacer una salida, aunque en varias ocasiones la plata suele ser un impedimento. Afortunadamente, en la Ciudad de Buenos Aires existen diferentes alternativas que son gratuitas y que pueden ser actividades sumamente atractivas, y hay una que ofrece una imperdible propuesta gastronómica.

Desde Buenos Aires Market anunciaron "Carne!", un festival exclusivo para que los fanáticos de la parrilla puedan disfrutar de diferentes versiones de los cortes más populares que se sirven en nuestro país. Este evento contará con una variedad única de platos para degustar, así como algunas propuestas alternativas a la parrilla.

La cita será el 16 y 17 de agosto, en el Hipódromo de Palermo, un sitio ideal, con una gran capacidad gracias a su espacio y al aire libre. La entrada es por Av. Libertador y Dorrego, y se puede acceder con colectivos como el 130, así como la estación 3 de febrero del tren Mitre, que dejan a los visitantes a pocas cuadras del destino.

festival carne Todo lo que hay que saber de Carne! Festival de parrillas El festival "Carne!" tiene entrada libre y gratuita, y se llevará a cabo este fin de semana, tanto sábado 16 como domingo 17 de agosto. Cada jornada comenzará a las 12 y terminará a las 20, de forma que las personas que quieran visitar podrán disfrutar ya sea de un almuerzo como de una cena.

En el hipódromo esperan 35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Te vas a encontrar con asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. También habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.