15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de parrillas que se celebrará el 16 y 17 de agosto

Para los amantes de la carne y el asado, este es un plan ideal para no gastar tanto y disfrutar de una propuesta gastronómica clásica.

Por
Se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo con entrada gratis.

Se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo con entrada gratis.

Redes Sociales

Cuando llega el fin de semana, muchas personas tratan de encontrar el plan perfecto para hacer una salida, aunque en varias ocasiones la plata suele ser un impedimento. Afortunadamente, en la Ciudad de Buenos Aires existen diferentes alternativas que son gratuitas y que pueden ser actividades sumamente atractivas, y hay una que ofrece una imperdible propuesta gastronómica.

Qué actividades se pueden hacer en este atractivo pueblo.
Te puede interesar:

Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto que tiene lago, bosque y sierras

Desde Buenos Aires Market anunciaron "Carne!", un festival exclusivo para que los fanáticos de la parrilla puedan disfrutar de diferentes versiones de los cortes más populares que se sirven en nuestro país. Este evento contará con una variedad única de platos para degustar, así como algunas propuestas alternativas a la parrilla.

La cita será el 16 y 17 de agosto, en el Hipódromo de Palermo, un sitio ideal, con una gran capacidad gracias a su espacio y al aire libre. La entrada es por Av. Libertador y Dorrego, y se puede acceder con colectivos como el 130, así como la estación 3 de febrero del tren Mitre, que dejan a los visitantes a pocas cuadras del destino.

festival carne

Todo lo que hay que saber de Carne! Festival de parrillas

El festival "Carne!" tiene entrada libre y gratuita, y se llevará a cabo este fin de semana, tanto sábado 16 como domingo 17 de agosto. Cada jornada comenzará a las 12 y terminará a las 20, de forma que las personas que quieran visitar podrán disfrutar ya sea de un almuerzo como de una cena.

En el hipódromo esperan 35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Te vas a encontrar con asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. También habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.

festival carne 2

A toda esta oferta se le sumarán vinos, variedad de cervezas, helados y otros postres tradicionales. Asimismo, habrá música a lo largo de la jornada para hacer de este evento una experiencia divertida y completa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En esta cueva argentina se encuentran dibujos rupestres únicos en el mundo.

Viajar a Salta: las cuevas ocultas que son una maravilla

Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

Merlo, una de las ciudades de San Luis ideales para disfrutar del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: el destino donde se hace la Fiesta Nacional de la Dulzura

Un pueblo de Córdoba que sirvió de inspiración a Pablo Neruda.

Viajar a Córdoba: el pueblito maravilloso con un río soñado y vínculos con Pablo Neruda

El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística.

La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

Una ciudad a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El destino perfecto cerca de Buenos Aires para una escapada: río, naturaleza y parrillas

Rating Cero

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Qué pasó con La Voz Argentina?

Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

últimas noticias

El juicio contra Jair Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre

Ya tiene fecha el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Hace 7 minutos
Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 39 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 47 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 54 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora