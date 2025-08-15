15 de agosto de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

En el corazón de Misiones, este lugar ofrece un destino sostenible con paisajes imponentes, actividades al aire libre y una profunda conexión cultural.

Campo Ramón combina naturaleza

Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

En la provincia de Misiones, Campo Ramón se posiciona como un destino que fusiona naturaleza, cultura y tranquilidad en Argentina. Rodeado de colinas, selva y cursos de agua, este pequeño pueblo invita a vivir experiencias únicas lejos de las rutas turísticas más tradicionales.

Uno de los tres mejores murales del mundo es argentino: cuál es y dónde se encuentra

Este rincón ha ganado notoriedad por su compromiso con el turismo sostenible. Cada sendero, salto de agua o actividad recreativa está pensado para que el visitante se integre al entorno sin alterarlo, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan descanso y aventura en igual medida.

Además de su entorno natural privilegiado, Campo Ramón ofrece una oferta cultural vibrante que complementa la experiencia. Las celebraciones locales, la música en vivo y la producción artesanal son parte de un viaje que conecta con la esencia misionera.

Salto Teodoro Cuenca

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón está ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de Misiones. La región está rodeada de exuberante vegetación y paisajes que combinan selva y colinas. Desde Buenos Aires, el trayecto por tierra lleva alrededor de 11 horas, aunque la recompensa es llegar a un sitio con una belleza difícil de encontrar. Su ubicación estratégica permite que, además de recorrer el pueblo, los visitantes puedan explorar atractivos cercanos en Oberá y otras localidades misioneras.

Qué puedo hacer en Campo Ramón

El pueblo es un verdadero paraíso para los amantes del ecoturismo. Entre las actividades más destacadas se encuentran el trekking por senderos naturales que conducen a miradores y cascadas como el Salto Teodoro Cuenca, el avistaje de aves en reservas protegidas, el canotaje en ríos cristalinos y el cicloturismo por caminos rurales.

También se pueden visitar chacras locales que aplican prácticas agrícolas sostenibles, acampar en espacios como Los Pinos o Viejo Puente, y participar en festivales culturales que celebran las raíces guaraníes y europeas. La gastronomía local incluye degustaciones de yerba mate, té y frutas tropicales cultivadas en la zona.

Campo Ramón, Misiones
Campo Ramón, en Misiones, es un pueblo tranquilo pero con grandes atracciones turísticas.

Campo Ramón, en Misiones, es un pueblo tranquilo pero con grandes atracciones turísticas.

Cómo llegar a Campo Ramón

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más común es viajar en auto por la ruta nacional que conecta con Misiones, pasando por Posadas y luego hacia Oberá. Otra alternativa es tomar un micro hasta Oberá y, desde allí, un transporte local hacia Campo Ramón. En caso de que no querer ir por tierra, también se puede viajar, en la primera parte del trayecto, en avión hasta la provincia.

