El conductor Ángel de Brito era el único del ciclo que sabía de la decisión de la angelita. “Lo teníamos guardado en secreto”, indicó.

El conductor Ángel de Brito estaba por terminar el programa del viernes y contó que se iban a sumar dos nuevas integrantes al panel de LAM. Pero, antes de finalizar, deslizó que había algo más para contar: era el último programa de Marixa Balli. “Lo teníamos guardado en secreto”, indicó.

“Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli, que se despide de LAM esta noche”, sorprendió a todos, mientras las angelitas se tomaban la cara de la sorpresa. Pero la panelista dio su punto de vista y fue felicitada por todos.

En tal sentido, explicó que no es una determinación de ahora: “Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. ¡Ay, me emocioné! Los amo. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz“, indicó.

“Amo este programa, los amo a todos y a vos, Ángel, estoy tan agradecida. Vos sabés que yo te quiero más allá de este programa, pero necesito hacer un cambio. Empiezo con un nuevo local de Xurama. Le puse toda mi energía y estoy muy agotada , pero estoy feliz. Los quiero a todos”, concluyó.

La que más sorprendida estaba era Yanina Latorre, quien se emocionó, la abrazó y le recordó que son amiga desde los 15 años. Y De Brito le sumó: “Sos parte del equipo, Marixa, así que sos bienvenida siempre” .

FIN DE UNA ERA Entre lágrimas y muy emocionada, Marixa Balli se despidió de #LAM , hoy fue su último programa. pic.twitter.com/AaLAD4n39x

Por su parte, las nuevas panelistas son Mónica Farro y Adabel Guerrero, quienes formarán parte del programa desde el próximo lunes.

Marixa Balli recibió fuertes amenazas: "Me trataron de asesina"

Marixa Balli Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota. Redes Sociales

La panelista Marixa Balli atraviesa un duro momento después de recibir amenazas de un grupo de personas, luego de haber rescatado un perro y entregárselo a su dueño, un indigente. Entre los ataques llegaron a decirle "asesina de animales".

La mediática tiene un botón antipánico por la gravedad de los insultos y mensajes violentos que recibió en las redes sociales: "Me empezaron a llegar capturas que eran muy fuertes contra mi persona", contó.

Todo empezó cuando ella se ocupó de devolverle la mascota a Carlos, una persona en situación de calle, que estaba en manos de los proteccionistas. "Me decían que me iban a venir a buscar, relatando de qué manera iban a venir a romperme la cara para que pague esto porque, supuestamente, devolvimos a la perra a un borracho, abusador", reveló la mediática.

La panelista de LAM, en América, presentó la denuncia penal correspondiente, con nombre y apellido de los violentos, y aseguró que fue el fiscal quien decidió que use el dispositivo de seguridad.

La propia bailarina relató en sus redes sociales qué pasó con la perra y cómo se encuentra en la actualidad: "Lola no volvió a la calle. Volvió con quien la cuidó, la protegió y la amó toda su vida. El verdadero mal es mentir, manipular y usar a un animal como bandera para alimentar el ego y dividir a la gente. Separar a Lola de su vínculo fue crueldad; devolverla fue justicia", publicó en Instagram.