15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto que tiene lago, bosque y sierras

Ubicado en la provincia de Córdoba, esta localidad ofrece actividades deportivas y culturales en un entorno natural mágico.

Por
Qué actividades se pueden hacer en este atractivo pueblo.

Qué actividades se pueden hacer en este atractivo pueblo.

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.

Se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo con entrada gratis.
Te puede interesar:

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de parrillas que se celebrará el 16 y 17 de agosto

Uno de ellos es Villa Rumipal, uno de los destinos más atractivos dentro de la provincia de Córdoba. Con un entorno natural compuesto de lagos, bosque y sierras, este pueblo ofrece una estadía en la que se mezclan la naturaleza, la aventura y el descanso. Al mismo tiempo, sus hermosos paisajes son ideales para desconectar de la ciudad.

Asimismo, la ruta de los Grandes Lagos conecta esta villa serrana con otras localidades cercanas, conformando así un corredor turístico imperdible si se visita la provincia. Para quienes disfruten de la cultura y el deporte, esta localidad es un destino obligado para disfrutar de todo bajo el aire fresco de la naturaleza.

villa rumipal

Dónde queda Villa Rumipal

Villa Rumipal es una localidad turística en el Valle de Calamuchita, en provincia de Córdoba. Se encuentra a orillas del Embalse Río Tercero, a unos 117 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en Villa Rumipal

Villa Rumipal ofrece diferentes actividades para llevar a cabo:

  • Actividades deportivas: kayak, windsurf, pesca deportiva y paseos en lancha son de lo más practicado en la zona, ya que permite conocer la zona desde otra perspectiva.
  • Cerro Mirador: ascender a este cerro es la actividad ideal para aquellos amantes del trekking, o incluso de la fotografía. Desde arriba, se obtiene una vista panorámica del valle que combina montañas, agua y cielo.
  • Feria de Artesanías: en el balneario principal se reúnen artesanos locales que exhiben trabajos en madera, cuero, cerámica y tejidos.
  • Museo Estrella de Piedra: un sitio histórico donde se conservan piezas y relatos de los pueblos originarios que habitaron la zona.
  • Reserva Natural Pumawaka: este sitio propone una experiencia educativa y de concientización ambiental. Asimismo, trabaja en la recuperación de fauna autóctona y la protección del bosque nativo.
villa rumipal 3

Cómo llegar a Villa Rumipal

Existen diferentes formas de llegar a Villa Rumipal. Por un lado, se puede tomar un vuelo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de Córdoba, y desde allí tomarse un micro o vehículo particular hasta el destino. Asimismo, existe la posibilidad de tomarse un micro que parte desde Liniers Terminal y va hasta el pueblo, con un pasaje que ronda los $43.000.

Por otra parte, para los que prefieran viajar en auto, está la posibilidad de un viaje más largo —dura aproximadamente 8 horas y 15 minutos— en el cual hay que tomar la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba - Rosario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En esta cueva argentina se encuentran dibujos rupestres únicos en el mundo.

Viajar a Salta: las cuevas ocultas que son una maravilla

Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

Merlo, una de las ciudades de San Luis ideales para disfrutar del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: el destino donde se hace la Fiesta Nacional de la Dulzura

Un pueblo de Córdoba que sirvió de inspiración a Pablo Neruda.

Viajar a Córdoba: el pueblito maravilloso con un río soñado y vínculos con Pablo Neruda

El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística.

La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

Una ciudad a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El destino perfecto cerca de Buenos Aires para una escapada: río, naturaleza y parrillas

Rating Cero

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Qué pasó con La Voz Argentina?

Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

últimas noticias

Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 25 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 33 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 40 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora
Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

Hace 1 hora