Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto que tiene lago, bosque y sierras

Qué actividades se pueden hacer en este atractivo pueblo.

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.

Uno de ellos es Villa Rumipal, uno de los destinos más atractivos dentro de la provincia de Córdoba. Con un entorno natural compuesto de lagos, bosque y sierras, este pueblo ofrece una estadía en la que se mezclan la naturaleza, la aventura y el descanso. Al mismo tiempo, sus hermosos paisajes son ideales para desconectar de la ciudad.

Asimismo, la ruta de los Grandes Lagos conecta esta villa serrana con otras localidades cercanas, conformando así un corredor turístico imperdible si se visita la provincia. Para quienes disfruten de la cultura y el deporte, esta localidad es un destino obligado para disfrutar de todo bajo el aire fresco de la naturaleza.

villa rumipal Dónde queda Villa Rumipal Villa Rumipal es una localidad turística en el Valle de Calamuchita, en provincia de Córdoba. Se encuentra a orillas del Embalse Río Tercero, a unos 117 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en Villa Rumipal Villa Rumipal ofrece diferentes actividades para llevar a cabo: