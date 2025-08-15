Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto que tiene lago, bosque y sierras

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.
Uno de ellos es Villa Rumipal, uno de los destinos más atractivos dentro de la provincia de Córdoba. Con un entorno natural compuesto de lagos, bosque y sierras, este pueblo ofrece una estadía en la que se mezclan la naturaleza, la aventura y el descanso. Al mismo tiempo, sus hermosos paisajes son ideales para desconectar de la ciudad.
Asimismo, la ruta de los Grandes Lagos conecta esta villa serrana con otras localidades cercanas, conformando así un corredor turístico imperdible si se visita la provincia. Para quienes disfruten de la cultura y el deporte, esta localidad es un destino obligado para disfrutar de todo bajo el aire fresco de la naturaleza.
Dónde queda Villa Rumipal
Villa Rumipal es una localidad turística en el Valle de Calamuchita, en provincia de Córdoba. Se encuentra a orillas del Embalse Río Tercero, a unos 117 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Qué puedo hacer en Villa Rumipal
Villa Rumipal ofrece diferentes actividades para llevar a cabo:
- Actividades deportivas: kayak, windsurf, pesca deportiva y paseos en lancha son de lo más practicado en la zona, ya que permite conocer la zona desde otra perspectiva.
- Cerro Mirador: ascender a este cerro es la actividad ideal para aquellos amantes del trekking, o incluso de la fotografía. Desde arriba, se obtiene una vista panorámica del valle que combina montañas, agua y cielo.
- Feria de Artesanías: en el balneario principal se reúnen artesanos locales que exhiben trabajos en madera, cuero, cerámica y tejidos.
- Museo Estrella de Piedra: un sitio histórico donde se conservan piezas y relatos de los pueblos originarios que habitaron la zona.
- Reserva Natural Pumawaka: este sitio propone una experiencia educativa y de concientización ambiental. Asimismo, trabaja en la recuperación de fauna autóctona y la protección del bosque nativo.
Cómo llegar a Villa Rumipal
Existen diferentes formas de llegar a Villa Rumipal. Por un lado, se puede tomar un vuelo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de Córdoba, y desde allí tomarse un micro o vehículo particular hasta el destino. Asimismo, existe la posibilidad de tomarse un micro que parte desde Liniers Terminal y va hasta el pueblo, con un pasaje que ronda los $43.000.
Por otra parte, para los que prefieran viajar en auto, está la posibilidad de un viaje más largo —dura aproximadamente 8 horas y 15 minutos— en el cual hay que tomar la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba - Rosario.