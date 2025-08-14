14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito maravilloso con un río soñado y vínculos con Pablo Neruda

Entre sierras y un pasado cultural único, este rincón cordobés combina historia, arte y un entorno natural que invita a quedarse.

Por
Un pueblo de Córdoba que sirvió de inspiración a Pablo Neruda.

Un pueblo de Córdoba que sirvió de inspiración a Pablo Neruda.

En el norte de Córdoba hay una ciudad, cuya historia se entrelaza con acontecimientos clave de la Argentina y con la vida de figuras que dejaron huella en la política, el arte y la literatura. Entre esos nombres resalta Pablo Neruda, el poeta chileno que encontró en este lugar un refugio para escribir y compartir tertulias con otros intelectuales, en plena mitad del siglo XX.

El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística.
Te puede interesar:

La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

Recién al llegar a Villa del Totoral, el visitante descubre que no solo es un sitio de belleza natural, sino también un espacio que inspiró poemas, pinturas y obras que trascendieron fronteras. Su río, ideal para los días de verano, y su rico legado histórico lo han convertido en uno de los destinos más atractivos de la provincia.

Casonas-Totoral-80

Dónde queda Villa del Totoral

Situada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, esta localidad formó parte del antiguo Camino Real al Alto Perú, ruta por la que pasaban mercancías, mensajes y ejércitos que marcaron el rumbo de la historia nacional. Fundada oficialmente en 1860, su clima agradable atrajo a familias de renombre y a artistas que buscaban inspiración o descanso.

Entre sus visitantes más célebres se encuentran Pablo Neruda, Rafael Alberti, Octavio Pinto y Deodoro Roca. El pueblo conserva un importante patrimonio arquitectónico, con casonas que reflejan el esplendor de épocas pasadas y una identidad cultural que aún perdura.

Qué puedo hacer en Villa del Totoral

Uno de sus imperdibles es el Museo Octavio Pinto, ubicado a pasos de la plaza principal, que resguarda más de 80 obras originales del pintor local. La Iglesia Nuestra Señora del Rosario, con su campanario destacado, y el circuito de casonas antiguas —unas 25 en total— permiten conocer viviendas que pertenecieron a figuras como Roberto Noble o Deodoro Roca.

En verano, el río Totoral es el gran protagonista, con balnearios como Cajón de Piedra o La Cascadita, que ofrece piletas naturales entre la vegetación serrana. El legado literario también está presente: en la plaza San Martín crece una encina en homenaje a Alberti y se erige una escultura única de San Martín realizada por Enrique López.

Pero uno de los capítulos más fascinantes de la historia local es la estadía de Pablo Neruda en la década de 1950. El poeta chileno, Premio Nobel de Literatura, llegó acompañado por su esposa Matilde Urrutia y su secretaria Margarita Aguirre, refugiándose en una imponente casona conocida como El Kremlin. Allí, Neruda encontró un espacio de aislamiento y creación, alejado de los conflictos políticos que atravesaba su país.

Pablo-Neruda-Villa-del-Tortoral

Durante su estadía, escribió ocho odas: a la mariposa, a las tormentas, al nacimiento de un ciervo, al algarrobo muerto, al albañil tranquilo, a la pantera negra, Oda con nostalgias de Chile y Oda a un cine de pueblo. Esta última se inspiró en las noches que pasaba junto a Matilde en el cine que funcionaba en el patio de la casa de Deodoro Roca.

El Kremlin fue, además, un punto de encuentro para intelectuales de izquierda y artistas de distintas disciplinas, donde se debatía sobre arte, política y literatura. En contraste, justo enfrente se encontraba El Vaticano, la residencia de una familia católica muy reconocida en el pueblo, con la que, a pesar de las diferencias ideológicas, mantenían un vínculo cordial.

Cómo llegar a Villa del Totoral

Desde la ciudad de Córdoba, se puede llegar por la Ruta Nacional 9 en aproximadamente una hora en auto. Existen servicios regulares de colectivos interurbanos que conectan con localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate.

La zona ofrece hospedajes que van desde casas de campo boutique hasta hoteles históricos, además de opciones gastronómicas donde degustar desde un buen asado en La Cautiva hasta vinos en la Bodega Terra Camiare.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una ciudad a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El destino perfecto cerca de Buenos Aires para una escapada: río, naturaleza y parrillas

El destino de Salta que te va a enamorar.

Viajar a Salta: el pueblito rodeado de cerros que parte del recorrido del Tren a las Nubes

Un dique que permite hacer una gran cantidad de actividades acuáticas.

Turismo en Argentina: el precioso dique que te va a enamorar

Una propuesta imperdible para hacer una escapada.

Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada

Se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

Turismo en Argentina: es un pueblito y tiene paisajes soñados

El hermoso destino de Salta para conocer. 

Viajar a Salta: el destino que nadie conoce y te va a encantar

Rating Cero

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

La interpretación de Jimmy Karz, como Bruce en Matilda, quedó en la historia del cine.

La impresionante transformación de Bruce, de Matilda: así se ve hoy Jimmy Karz

Reunión de urgencia en El Trece: el reconocido conductor que podría tomar las riendas del canal

Reunión de urgencia en El Trece: el reconocido conductor que podría tomar las riendas del canal

La portada del disco The Life of a Showgirl.

Taylor Swift anunció finalmente "The Life of a Showgirl": portada, tracklist y fecha de lanzamiento

La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja.

Confirmaron la separación de Fito Páez y su novia, después de más de 10 años de relación

últimas noticias

Los niños siempre deben usar protección auditiva en entornos muy ruidosos.

Soy pediatra y estos son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales musicales

Hace 7 minutos
El Real Madrid registrará a Mastantuono como jugador de Castilla

Real Madrid presentó a Mastantuono: la insólita explicación detrás de la elección de su nuevo número

Hace 10 minutos
Un pueblo de Córdoba que sirvió de inspiración a Pablo Neruda.

Viajar a Córdoba: el pueblito maravilloso con un río soñado y vínculos con Pablo Neruda

Hace 11 minutos
El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística.

La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

Hace 18 minutos
Entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados.

El Gobierno creó la Oficina de Bienes Recuperados para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Hace 26 minutos