Drástico cambio en la programación de Telefe que afecta a La Voz Argentina

El ciclo musical es un éxito y las autoridades decidieron beneficiarlo con más tiempo al aire. De este modo, no solo se sumó el viernes en las emisiones, sino que le darán más minutos.

La Voz Argentina sufrirá un cambio en la grilla.

La Voz Argentina continúa con su etapa de knockouts en la pantalla de Telefe y la respuesta del público es positiva, ya que acompaña en cada una de las etapas del programa. Por ese motivo, las autoridades del canal decidieron agregarle unos minutos más.

¿Qué pasó con La Voz Argentina?
Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

Debido a la gran respuesta de la audiencia, la señal de televisión abierta decidió que, desde hace algunas semanas, se sume un día más. Esto indica que no solo va de domingo a jueves, sino también los viernes. En esa emisión semanal, también gana en el rating.

El ciclo conducido por Nico Occhiato, cuenta con el jurado integrado por Soledad, Lali, Luck Ra y Miranda! El programa ahora tiene a cuatro co-coaches que suman su experiencia para poder trasladarla a los participantes. En esta etapa están el Chaqueño Palavecino, Zoe Gotusso, Cazzu y Emmanuel Hovilleur.

Pero, ante tal éxito, hicieron una nueva modificación y se trata del tiempo en pantalla. Ya no comenzará a las 21:45, sino que lo hará desde 21:30. Lo que hace que la gente pueda prenderse desde temprano.

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina durante los knockouts al recuperar a un participante eliminado por él mismo, algo que no se había hecho por el momento. Eduardo Desimone fue desestimado por Soledad, pero en un giro inesperado, fue rescatado por su coach original, gracias a la mecánica del “robo”. Lo divertido fue la conversación tras seleccionarlo: "Dejá de llorar porque me vas a hacer llorar".

El duelo se dio entre Desimone y Mía Frankel, ambos del equipo de Soledad. Cada uno interpretó una canción distinta. Eduardo eligió Rondando tu esquina de Julio Jaramillo, en homenaje a su abuela, mientras que Mía interpretó Carencias de cordura de Milo J.

Antes del veredicto, Luck Ra mostró su aprecio por Desimone con una frase que desató risas y emoción: “Lo cag... amando”. Emmanuel Horvilleur, del Team Miranda!, destacó la fuerza escénica del joven, y la propia Soledad reconoció su crecimiento: “Se plantó como si nada hubiese pasado”. Sin embargo, el Chaqueño Palavecino, coach invitado, recomendó quedarse con Mía, y así lo hizo Soledad.

Todo indicaba que el camino de Eduardo en el programa había llegado a su fin. Con lágrimas en los ojos, agradeció la experiencia y se despidió. Fue entonces cuando Luck Ra presionó el botón de “robo”, permitiéndole regresar a su equipo original. “¡Te volvió a robar Luck Ra!”, anunció el conductor Nico Occhiato a los gritos.

Desimone tuvo un recorrido lleno de idas y vueltas en La Voz Argentina. Comenzó en el equipo de Luck Ra, fue robado por Soledad en las batallas, y ahora vuelve al punto de partida gracias al cordobés. "Dejá de llorar porque me vas a hacer llorar, culeao", le dijo Luck Ra.

Este tipo de momentos se ha vuelto una constante en el programa. En una emisión anterior, un “robo” protagonizado por Soledad dejó sin palabras a Lali Espósito. La cantante había descartado a Valentina Otero en favor de Alan Lez, pero cuando la joven se marchaba, La Sole presionó el botón rojo y la sumó a su equipo. “Ahora es de acá para arriba”, le dijo.

