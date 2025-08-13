El destino perfecto cerca de Buenos Aires para una escapada: río, naturaleza y parrillas

A solo 200 kilómetros de la Ciudad, un rincón bonaerense combina tranquilidad, deportes náuticos y pesca fresca para un fin de semana distinto.

En el mapa de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires todavía hay puntos que, sin buscar protagonismo, logran captar la atención de los viajeros que se animan a salir de las rutas turísticas más transitadas. Entre ellos aparece un pueblo ribereño que, a fuerza de su entorno natural y ritmo pausado , se convirtió en un plan tentador para quienes sueñan con una pausa corta, lejos del asfalto y la rutina.

Su ubicación, a poco más de dos horas de la Ciudad, lo vuelve una opción a mano para escaparse un fin de semana. Allí, el Paraná marca el pulso de la vida local : desde las charlas de sobremesa en los bares frente al agua hasta las tardes que se estiran mirando lanchas y veleros. No hay apuro, y eso se nota en cada esquina.

Ramallo no apuesta a la multitud ni a las grandes atracciones. Prefiere ofrecer una costanera amplia para caminar, aire limpio y gastronomía basada en pescado recién salido del río . Quien llega, suele repetir la visita, tentado por la mezcla de naturaleza, buen comer y la sensación de haber encontrado un secreto bien guardado.

Ramallo se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires , a unos 200 kilómetros de la capital y muy cerca de la frontera con Santa Fe. Está asentado sobre la margen sur del río Paraná , lo que le da una postal permanente de agua, barcos y vegetación ribereña.

El núcleo urbano convive con zonas más rurales y barrios costeros, donde casas bajas y quintas se mezclan con muelles y paradores. Su cercanía a ciudades como San Nicolás y Rosario lo hace accesible sin perder su identidad de pueblo tranquilo.

Qué puedo hacer en Ramallo

La costanera es el punto de partida para cualquier visita. Es un paseo largo y arbolado, ideal para caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a mirar el río. Los fines de semana, las parrillas y restaurantes de la zona se llenan de familias y grupos de amigos que van en busca de surubí, dorado o patí preparados a la parrilla o en guiso.

Los deportes náuticos tienen protagonismo: kayak, remo y pesca deportiva son actividades frecuentes, sobre todo en primavera y verano. También hay playas de arena junto al río, perfectas para pasar la tarde con reposera y mate. En las afueras, los campos y estancias ofrecen cabalgatas, senderismo y contacto con animales.

RAMALLO - BUENOS AIRES.

Cómo llegar a Ramallo

Desde Buenos Aires, la forma más directa de llegar es por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, tomando la salida señalizada hacia Ramallo. El trayecto en auto lleva poco más de dos horas en condiciones normales de tránsito.

En transporte público, se puede optar por los servicios de ómnibus de media y larga distancia que salen desde Retiro hacia San Nicolás o Rosario, con paradas en Ramallo. La terminal de micros del pueblo está a pocas cuadras del centro y la costanera.