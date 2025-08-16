En busca del primer triunfo de su ciclo, el entrenador tomó la decisión de viajar con 31 jugadores, pero dejó en Buenos Aires a algunos.

Boca visitará a Independiente Rivadavia este domingo en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025 y, sobre todo, en el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo. Por eso, el director técnico tomó una insólita determinación: todos arriba del avión, excepto tres futbolistas.

Raúl Cascini se fue de Boca y dejó una advertencia: "Voy a mandar cartas documentos"

Pese a la convocatoria masiva, los jugadores que se quedarán en Buenos Aires son: Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi , quienes no formarán parte de la delegación.

Tanto Lema como Saracchi siguen marginados del plantel por no haber podido logró concretar una oferta formal de otro club , por lo que permanecerán vinculados al club hasta fin de año, aunque sin jugar.

Cristian Lema , ex Lanús, intentó negociar su salida tras quedar fuera de los planes del equipo. Si bien Boca respondió con una contraoferta, esta no fue aceptada. Así, que quedará libre en diciembre , cuando finalice su vínculo contractual.

En el caso de Marcelo Saracchi , su contrato con Boca se extiende hasta diciembre de 2027 , y la dirigencia xeneize considera que aún tiene valor en el mercado. Cabe recordar que el ex River había solicitado la rescisión de su contrato , pero el club la descartó.

Los candidatos que analiza Juan Román Riquelme para conformar la Secretaría Técnica de Boca

Boca está en medio de una restructuración en el club tras la disolución del Consejo de Fútbol y la idea es conformar una Secretaría Técnica. A raíz de ello, comenzaron a circular la danza de nombres que podrían llegar a ser el mánager del club.

Según trascendió, en las últimas horas, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme y tuvo un acercamiento personal con el exentrenador de la Selección argentina, José Néstor Pekerman, de amplia trayectoria en las selecciones juveniles.

Si bien en reiteradas ocasiones el exmediocampista tentó al seleccionador llegar al conjunto de La Ribera para formar parte del club, ahora parece haber una respuesta positiva para asumir un cargo por encima de la dirección técnica del club. Desde el lado del técnico de 75 años, aseguran que “está con muchas ganas de afrontar este desafío”.

Hugo Tocalli José Pekerman

En la conversación, el entrerriano le puso una serie de condiciones al mandamás de La Boca: tener el manejo de inferiores (reestructuración), elección del técnico, acompañar su trabajo con equipo de scouting o satélites (gente de confianza suya que lo ayudó a ver/descubrir futbolistas en Colombia y Venezuela).

Sin embargo, Pekerman no es el único que forma parte de la lista de Riquelme y Marcelo Delgado, sino que también suenan Carlos Fernando Navarro Montoya, Alberto Márcico y hasta Fernando Redondo.