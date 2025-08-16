Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.

Figura central de la cultura popular, La One marcó la televisión, el teatro y el espectáculo argentino con su personalidad única, frases inmortales y una capacidad inigualable para reinventarse.

En la historia del espectáculo argentino hay nombres que trascienden modas y generaciones y uno de ellos es, sin lugar a dudas, Moria Casán . Nacida como Ana María Casanova el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, construyó una carrera que no sólo la llevó a ocupar los escenarios más importantes del país, sino que la convirtió en un auténtico ícono cultural . Con su ironía, su lengua afilada y una seguridad en sí misma que roza lo mítico, se ganó un lugar en el imaginario colectivo como La One.

Moria Casán no necesita presentación . Es probable que, incluso para quienes no la siguen de cerca, su nombre aparezca asociado a un momento televisivo, una frase lapidaria o una anécdota imposible de olvidar. Su historia es la de una artista que aprendió a transformar cada instante de su vida en espectáculo.

Su salto a la fama se dio en los años 70 como vedette y actriz de teatro de revista, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde su presencia escénica y un físico impactante la posicionaron como una de las figuras más codiciadas. Pero entendió rápido que, más allá del cuerpo y el talento, había otro recurso invaluable: su habilidad discursiva.

En televisión, se transformó en un imán para el rating. Programas como A la cama con Moria en los 90 marcaron una época donde el espectáculo mezclaba sensualidad, entrevistas y picardía, adelantándose a formatos que luego serían tendencia en todo el mundo. Su capacidad verbal se convirtió en marca registrada. “Si querés llorar, llorá” , es quizá su primera frase más recordada, pero no la única. De allí en adelante, cada declaración suya fue un evento mediático. Moria no habla: lanza sentencias que se vuelven parte del diccionario popular argentino .

En el terreno del teatro, fue cabeza de compañías, empresaria de espectáculos y figura central en temporadas de Buenos Aires, Mar del Plata, Carlos Paz y hasta en España. Su nombre en una marquesina es garantía de público. Obras como Brujas o La revista de Buenos Aires fueron éxitos rotundos y demostraron que su carisma trasciende formatos .

Su vida personal siempre estuvo bajo el foco, y lejos de huir de eso, lo utilizó a su favor. Romances mediáticos, varios matrimonios, amistades estratégicas, vínculos con figuras del espectáculo y hasta episodios familiares junto a su hija Sofía Gala Castiglione han formado parte de una narrativa en la que lo privado y lo público se entremezclan sin pudor.

Embed

Las polémicas televisivas son otro de sus terrenos predilectos. Sus cruces con otras colegas, como los recordados enfrentamientos con Carmen Barbieri o su eterno posicionamiento en la vereda de enfrente de Susana Giménez, no fueron simples peleas sino más bien performances. Moria domina el arte de discutir como un acto teatral, con réplicas y contraataques que parecen guionados.

Sin embargo su influencia no se limita al mundo del espectáculo. Sus declaraciones sobre política, a veces críticas y otras sorprendentes por sus elogios inesperados, la colocaron en el centro del debate público. Ella sabe moverse en ese territorio con la misma soltura que en un escenario.

Embed

Además, su presencia también la convirtió en un mito viviente. Desde los brillos del teatro de revista hasta los looks extravagantes en la televisión, supo como destacarse siempre. Porque Moria no se viste: se monta. Cada prenda, cada accesorio, cada maquillaje y cada peinado refuerzan su identidad de mujer libre, audaz y sin límites.

Parte de su vigencia radica en la reinvención. Supo pasar de ser figura del teatro a jurado estrella del Bailando por un Sueño, conductora de programas de entrevistas a una destacada moderadora de varios talk-shows. En cada formato, logró que el contenido gire a su alrededor.

Su relación con el público es directa y sin filtros. Moria no pide permiso ni busca agradar: dice lo que piensa, incluso si sabe que generará controversia. Esa autenticidad la posicionó como una figura disruptiva. Y en plena era digital, logró cruzar barreras generacionales al asociarse con figuras más jóvenes como el caso de Lali Espósito, que la homenajeó con una canción que rescata uno de sus dixits más populares y lo lleva al terreno de la música pop.

Embed

Pero también atravesó escándalos fuera de la pantalla: su detención en Paraguay en 2015, por un conflicto judicial vinculado a joyas, lejos de dañarla, la reforzó como personaje. Volvió a la Argentina con un recibimiento mediático que parecía la alfombra roja de un estreno. Ese momento, desafortunado a simple vista, despertó la curiosidad de Netflix que la convocó para una importante campaña publicitaria de una de sus series más exitosas en el mundo.

Embed

La gente quiere saber qué dijo, qué hizo, cómo se vistió y con quién se cruzó. Moria es una fuente inagotable de contenido y, sobre todo, de sorpresa. En un mundo mediático que cambia vertiginosamente, pocas artistas han logrado mantenerse vigentes por cinco décadas sin perder su esencia. Moria lo hizo siendo fiel a su personalidad: irreverente, espontánea, inteligente y profundamente mediática.

Cada vez que Moria habla, un productor sonríe: sabe que tiene material. Y cada vez que se sube a un escenario o a un set, el público espera que, además de su rol, deje algo más: un momento para recordar, una frase para repetir, un gesto para viralizar. Quizás ese sea su mayor legado: demostrar que, en la industria del entretenimiento, no siempre gana quien tiene más talento o más recursos, sino quien sabe convertir su vida en un relato que la gente quiera seguir y consumir. Moria Casán, sin dudas, es la maestra en ese arte.

Embed - Figura central de la cultura popular, La One marcó la televisión, el teatro y el espectáculo argentino con su personalidad única, frases inmortales y una capacidad inigualable para reinventarse. | @mrfacundo_ | #c5n #noticias @c5n Figura central de la cultura popular, La One marcó la televisión, el teatro y el espectáculo argentino con su personalidad única, frases inmortales y una capacidad inigualable para reinventarse. | @mrfacundo_ | #c5n #noticias sonido original - c5n - c5n

La vida de Moria Casán en imágenes

Moria Casán

Moria Casán y Sofía Gala

Moria Casán

El libro autobiográfico de Moria Casán

Moria, fuente inagotable de memes

Moria Casán