Se separó uno de los jurados de La Voz Argentina: "Fue el desgaste"

Luego de una relación mediáticamente conocida, la pareja tomó caminos separados y quedó en buenos términos, a pesar de la ruptura.

El artista Ale Sergi se separó de su pareja Cintia Bustamante luego de 10 años de relación y, si bien ambos tenían un perfil bajo, era una de las parejas más queridas en el ambiente. El conductor de LAM, Ángel de Brito, brindó los motivos por los cuales habrían tomado distancia.

“No convivían, tenían juntos un gato. La ruptura no fue en malos términos. Aparentemente, el motivo fue el desgaste. Ella no tuvo parejas famosas, él sí” , indicó el periodista en su enigmático antes de revelar quiénes eran.

Se conocieron porque ella era fanática de la música y DJ consagrada en la escena del tech house y fue a un recital de Miranda! en Córdoba con el objetivo de versionar una canción para su banda de covers y llegó el momento del flechazo.

Empezó con el pedido musical, pero Sergi es productor también y se ayudaron mutuamente con sus carreras. El jurado de La Voz había contado que “se llevan muy bien, tienen muchos puntos en común, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo objetivo de vida”. Sin embargo, no pudieron congeniar y decidieron terminar sus vidas por separado.

La Voz Argentina ya comenzó con los knockouts y Lali Espósito enfrentó a dos participantes de su equipo para cantar dos canciones diferentes y eligió entre uno de ellos. Sin embargo, la decisión no fue compartida por las opiniones de redes sociales, quien le reprocharon haber elegido a Alan Lez, en lugar de Valentina Otero, y se generó una polémica.

En la tercera etapa del programa, los participantes se presentan con temas distintos para cantar, a diferencia de las batallas, donde compartían un mismo tema. En este caso, Alan cantó Cuando pase el temblor de Soda Stereo, mientras que, Valentina cantó Bancate ese defecto e Charly García.

Ambos fueron felicitados por los jurados, pero también por los co-coaches, quienes le dieron una devolución a los dos participantes. El team era de Lali y ella fue quien aseguró que Valentina hizo “una de las performances más icónicas de la competencia”.

Sin embargo, a la hora de decidir se quedó con Alan y eliminó a la joven artista, pero le dejó unas cálidas palabras: “Sé que no es un momento grato, pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’. Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows de este año y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”.

Embed Valentina fue SUPERIOR a Alan. Hermosos ambos. Pero ella se lo comió y él hizo más de lo mismo. Ya sabemos pq lo elige Lali jaja #LaVozArgentina — Yerar (@_gera06) August 13, 2025

Luego de eso, comenzó su retirada del estudio y recibió la mejor noticia: el ruido del botón rojo. De esta manera, la joven que había empezado en el team Miranda y fue robada por Lali, ahora fue robada por Soledad Pastorutti, quien se convenció por su gran actuación. Ante esto, en las redes aseguraron: “Se hizo justicia”.