Turismo en Argentina: el destino donde se hace la Fiesta Nacional de la Dulzura

Merlo, una de las ciudades de San Luis ideales para disfrutar del turismo en Argentina. La Villa de Merlo

A lo largo de los años, este destino ha logrado preservar su identidad, manteniendo un equilibrio entre el desarrollo turístico y la tranquilidad que caracteriza a los pueblos serranos. Entre sus calles tranquilas y su gente amable, se despliega una oferta cultural y gastronómica, que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Se trata de la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis. Situada al pie de las Sierras de los Comechingones, esta ciudad combina propuestas de aventura, recorridos culturales y una rica gastronomía local. Además, es la sede de la Fiesta Nacional de la Dulzura, un evento que celebra la repostería artesanal y los sabores típicos de la región, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes de lo dulce.

Merlo, San Luis 1.png Turismo Villa de Merlo Dónde queda Merlo, San Luis Merlo se ubica en el noreste de San Luis, muy cerca del límite con Córdoba. Oficialmente llamada Ciudad Villa de Merlo, cuenta con más de 40.000 habitantes y es la tercera más poblada de la provincia. Rodeada por las Sierras de los Comechingones, ofrece un paisaje único que combina relieve serrano y vistas panorámicas hacia el Valle de Conlara.

Qué puedo hacer en Merlo, San Luis Las actividades en Merlo permiten disfrutar tanto de la naturaleza como de su cultura. Los visitantes pueden acercarse al emblemático Algarrobo Abuelo, un árbol milenario que es parte de la identidad local, o internarse en la Reserva Provincial Mogote Bayo para vivir una experiencia de contacto pleno con el entorno serrano. Caminatas hacia el Salto del Tabaquillo, tardes de parapente sobre el valle o paseos por el pueblo de Piedra Blanca forman parte del abanico de propuestas.

En el plano gastronómico, la ciudad invita a saborear el chivito a las llamas, las empanadas criollas y los postres regionales, acompañados de cervezas artesanales y vinos orgánicos. Pero el gran acontecimiento del calendario es la Fiesta Nacional de la Dulzura, que cada agosto transforma a Merlo en un auténtico festival de sabores. Durante el evento, productores y reposteros de todo el país ofrecen tortas, chocolates, mermeladas y alfajores, mientras se desarrollan clases de cocina en vivo, concursos y espectáculos artísticos. Esta celebración, que nació en los años 80, se ha convertido en un sello distintivo de la ciudad y en uno de los motivos más tentadores para visitarla.

Cómo llegar a Merlo, San Luis Desde Buenos Aires, ubicada a unos 780 kilómetros, se puede llegar por la Ruta Nacional N° 8 hasta Río Cuarto y luego tomar la Ruta 1 que conduce directo a la ciudad. Otra opción es la Autopista del Oeste, que conecta con la Ruta 31 y luego con la Ruta 8, continuando hacia el mismo destino. Quienes viajen desde Mendoza pueden optar por la Ruta Nacional N° 7 hasta San Luis capital, continuar por la Ruta 20 hasta La Toma y finalmente empalmar con la Ruta 148. La ciudad cuenta con una moderna terminal de ómnibus que recibe servicios desde diversos puntos del país, lo que la convierte en un destino de fácil acceso para todo tipo de viajeros.