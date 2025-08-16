Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata Un film coproducción Reino Unido y Estados Unidos, un thriller de acción y ciencia ficción de 2020, que se convierte en un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.







Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.

Ahora se encuentra en la gran N roja una película coproducción Reino Unido y Estados Unidos, se trata de Tenet, un film de Nolan, más precisamente, un thriller de acción y ciencia ficción de 2020, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa en familia o con amigos, apta para todo público. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.

tenet Tráiler de Tenet Embed - TENET - Trailer Final Reparto de Tenet Elizabeth Debicki como Kat

como Kat John David Washington

Robert Pattinson como Neil

como Neil Kenneth Branagh como Andrei Sator

como Andrei Sator Michael Caine como Michael Crosby

como Michael Crosby Yuri Kolokolnikov como Volkov

como Volkov Clémence Poésy como Laura

como Laura Aaron Taylor-Johnson como Ives

