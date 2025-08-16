IR A
IR A

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

Un film coproducción Reino Unido y Estados Unidos, un thriller de acción y ciencia ficción de 2020, que se convierte en un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Tenet

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y causan furor en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida en el mundo entero.

La artista actuará durante la primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube
Te puede interesar:

Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

Ahora se encuentra en la gran N roja una película coproducción Reino Unido y Estados Unidos, se trata de Tenet, un film de Nolan, más precisamente, un thriller de acción y ciencia ficción de 2020, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa en familia o con amigos, apta para todo público. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix

Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.

tenet

Tráiler de Tenet

Embed - TENET - Trailer Final

Reparto de Tenet

  • Elizabeth Debicki como Kat
  • John David Washington
  • Robert Pattinson como Neil
  • Kenneth Branagh como Andrei Sator
  • Michael Caine como Michael Crosby
  • Yuri Kolokolnikov como Volkov
  • Clémence Poésy como Laura
  • Aaron Taylor-Johnson como Ives
tenettt

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

últimas noticias

Una panelista de LAM renunció en vivo.

Inesperado: una panelista de LAM renunció en vivo y causó sorpresa

Hace 7 minutos
Tras la cumbre con Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

Tras la cumbre entre Putin y Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

Hace 12 minutos
Anses explicó cómo sacar un crédito en 4 pasos y de forma online.

ANSES: cómo sacar un crédito en 4 pasos y 100% online

Hace 25 minutos
Esta reunión se realizará después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska. 

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

Hace 36 minutos
play
Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

Hace 1 hora