Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y causan furor en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida en el mundo entero.
Ahora se encuentra en la gran N roja una película coproducción Reino Unido y Estados Unidos, se trata de Tenet, un film de Nolan, más precisamente, un thriller de acción y ciencia ficción de 2020, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa en familia o con amigos, apta para todo público. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de agosto 2025.
Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix
Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.
Tráiler de Tenet
Reparto de Tenet
- Elizabeth Debicki como Kat
- John David Washington
- Robert Pattinson como Neil
- Kenneth Branagh como Andrei Sator
- Michael Caine como Michael Crosby
- Yuri Kolokolnikov como Volkov
- Clémence Poésy como Laura
- Aaron Taylor-Johnson como Ives