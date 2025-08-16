La leche y el pan aumentó más de un 240% desde fines de 2023

Ambos productos integran la canasta básica de consumo masivo que, a julio de este año, registró aumentos de hasta un 334%, señala el informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, elaborado en base a las cifras del INDEC.

La leche y el pan son productos básicos en la canasta de los argentinos.

Un reciente estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en base a cifras oficiales del INDEC, reveló que desde noviembre de 2023, la leche y el pan de mesa aumentó más de un 240%. Ambos productos integran la canasta básica de consumo masivo que, a julio de este año, registró subas de hasta un 334%.

Milei, sobre la nueva película de Francella: "Les duele el éxito sin financiamiento del Estado"

Del relevamiento se puede analizar que el alza forma parte de un incremento generalizado en todos los ítems que afecta de manera directa el poder de compra de los argentinos en lo que respecta a alimentos y artículos de limpieza básicos.

La sal fina es el producto que lidera la suba, cuyo valor se cuadruplicó en los últimos 20 meses. En la mayoría de los casos se supera ampliamente el 200%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de julio fue de 1,9% , luego de registrar un 1,6% en junio. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró el mismo incremento que el promedio mensual.

En un informe, el Indec detalló que los alimentos que más subieron en julio fueron la Lechuga (15%), Banana (9,9%), Pollo entero (5,4%), Papa (5,1%), Galletitas dulces envasadas sin relleno (3,5%), Batata (3,3%) y Sal Fina (3,2%). En contraposición, Tomate entero en conserva (-3%), Pañales descartables (-2,2%) y Cebolla (-2,1%) registraron los menores aumentos.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,9% en el séptimo mes del año, lo que representa el mismo índice que el promedio del IPC. La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).