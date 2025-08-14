La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística. REVISTA LAGUNAS

Antes las exigencias del trabajo, muchos argentinos buscan hacer una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos a poca distancia, que aseguran días de descanso rodeados de belleza natural.

En 1909, se descubrió que el agua salada de la laguna de Villa Epecuén tenía propiedades curativas para enfermedades reumáticas y de la piel, por lo que se convirtió en un epicentro de salud y descanso. Además, fue considerado por mucho tiempo uno de los destinos más atractivos de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, una terrible inundación en 1985 sumergió la ciudad, y recién para 2005 el agua comenzó a retroceder y reveló algo increíble: allí solo vivía Pablo Novak, único y último habitante de Villa Epecuén, quien murió a sus 93 años. A pesar de la tragedia, el sitio comenzó a recobrar el interés de las personas interesadas en la historia y en la naturaleza.

VILLA EPECUEN LITORAL Ahora, esta tierra desolada se convirtió en una joya turística que combina naturaleza y una triste historia, formando así un paisaje tan estremecedor como conmovedor.

Dónde queda Epecuén Villa Epecuén está ubicado en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Asimismo, está situada a 7,3 km de la ciudad de Carhué y a poco más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Epecuén Recorrido y visita al lugar : se pueden observar los restos de aquella trágica inundación. Así, el paseo incluye edificaciones congeladas en el tiempo , en medio de una naturaleza que emerge de forma tenebrosa. Sin embargo, este paisaje que podría parecer poco atractivo tiene su belleza particular.





: este es uno de los puntos visitados y fotografiados del recorrido, y es una obra emblemática a cargo de . Termas de Carhué en el Lago Epecuén: es la actividad imperdible de la zona. Con sus famosas propiedades curativas, bañarse en estas aguas es ideal para aprovechar un buen descanso. VILLA EPECUEN- LATAM VOYAGE Cómo llegar a Epecuén El viaje desde Capital Federal hasta Epecuén comienza tomando la Autopista Ricchieri hasta Ezeiza y luego la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Luego, hay que continuar por Ruta Nacional 205 hasta Bolívar y empalmar con Ruta provincial 65 hasta la ciudad de Guaminí. Después de este camino se debe tomar Ruta Nacional 33 hasta el cruce con la Ruta Provincial 60. Luego, girar a la derecha hasta el acceso a Carhué. Luego de este viaje de 540 km, restan 10 kilómetros para llegar a Epecuén. El recorrido total puede durar unas 7 horas.