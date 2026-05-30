30 de mayo de 2026 Inicio
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El abuelo de Agostina Vega: "Que hoy aparezca, estamos preparados para todo"

Miguel explicó las sensaciones de una nueva jornada de búsqueda de la joven de 14 años y aseguró estar conforme con el trabajo que se está haciendo. Este sábado continúan los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra.

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El abuelo de Agostina Vega habló con C5N. 

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"Estoy conforme con el trabajo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta, después se verá quiénes fueron responsables de la demora en la investigación. Que hoy aparezca mi nieta o que tengamos noticias, sea la que sea. Estamos preparados para todo", le expresó Miguel al periodista de C5N Bernardo Magnago.

Luego de la multitudinaria marcha realizada en le barrio cordobés para exigir la aparición con vida de Agostina, su abuelo explicó que se acercaron desde el Ministerio de Justicia y de Salud provincial para ofrecerle asistencia y ponerse a disposición: "Estamos un poco más conformes. Yo no sé si esta lo mandaron porque hicimos ruido o lo mandaron porque ya estaba previsto que lo mandaran, pero bueno, anoche vinieron".

Ante la consulta de Néstor Dib, conductor del programa Argentina en Vivo, sobre la implicancia del principal implicado en el caso Claudio Barrelier, Miguel sospecha que no actuó solo: "Si estuviera solo, ya hubiera dicho dónde está Agostina. Me parece que que hay algo más en detrás de todo esto. No sé qué porque, la verdad, no sospecho nada, pero solo creo que solo no está".

Agostina Vega
Agostina Vega se encuentra desaparecida hace 7 días.

Agostina Vega se encuentra desaparecida hace 7 días.

"Acá tienen que investigar a todos y a todas. Que no quede nadie sin investigar. Sea de la familia del papá de Agostina, sea de la familia de la mamá de Agostina, porque el que nada debe nada teme, así que tienen que investigar todo. Yo como dije ayer en la marcha, quiero que pongan patas para arriba la provincia. Acá lo importante acá es mi nieta. Después, que juzguen a quien juzguen, que metan preso a quien tengan que meter preso, a mí no me interesa. Yo lo único que quiero es que aparezca mi nieta", agregó el abuelo de la joven.

"Mi nieta es mi princesa"

Sobre le final de la entrevista, el Miguel le manifestó a C5N las sensaciones personales y familiares que atraviesan a una semana de la desaparición de la joven. "Imagínate si no es difícil para nosotros estar pensando esto y estar preparándonos para todo", explicó.

Luego, entre lágrimas, señaló: "Mi nieta es una nena, mi nieta es mi princesa. Es la nena de casa. Es una chica alegre, es una chica que le gusta jugar, es una nena que anda jugando todo el día con su con su gato, cuando va a casa con los perros que tengo. Es una nena".

Búsqueda de Agostina Vega: las contradicciones en los testimonios

Las contradicciones del imputado también siguen siendo uno de los puntos centrales de la causa. En un primer momento negó que Agostina hubiera ingresado a su vivienda, aunque posteriormente terminó reconociéndolo. Ahora también deberá explicar los movimientos del Ford negro y su presencia en la zona donde actualmente se concentra la búsqueda.

Por este motivo, el fiscal Raúl Garzón ordenó un nuevo allanamiento en su domicilio durante la noche del viernes, procedimiento que, según trascendió, habría aportado elementos de interés para la causa.

Mientras tanto, la familia de la adolescente atraviesa momentos de enorme angustia. El viernes realizó una marcha en el centro de Córdoba para reclamar avances en la búsqueda y pedir por la aparición de Agostina. Aunque mantienen la esperanza de encontrarla con vida, reconocen que las últimas revelaciones generan una creciente preocupación. La madre de la joven incluso sufrió una descompensación durante la movilización, reflejo de la tensión acumulada tras una semana sin respuestas.

Qué pasó con Agostina Vega

La reconstrucción de los hechos indica que Agostina salió de su casa el sábado pasado alrededor de las 22.30 con la excusa de buscar comida en la rotisería de sus abuelos, pero en realidad tomó un remís que la llevó hasta la vivienda de Barrelier.

También se conoció que había enviado mensajes a amigas mencionando una supuesta sorpresa para su madre. Desde entonces no volvió a ser vista. Ahora, todas las miradas están puestas en los resultados de los rastrillajes en Ampliación Nuevo Ferreira, donde los investigadores esperan encontrar pistas que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente desaparecida.

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