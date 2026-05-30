30 de mayo de 2026 Inicio
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De qué forma podés hacer el trámite del historial laboral de ANSES y para qué sirve

Esta herramienta permite a los trabajadores en relación de dependencia, autónomos o monotributistas, certificar que sus empleadores hayan declarado y pagado cada período trabajado.

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Una herramienta fundamental para los trabajadores.

Una herramienta fundamental para los trabajadores.

  • ANSES permite consultar la historia laboral de forma digital a través de Mi ANSES, usando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Dentro de la plataforma, los usuarios deben ingresar en “Trabajo” y luego en “Consultar Historia Laboral” para descargar el detalle de aportes y remuneraciones registradas.
  • Revisar periódicamente los aportes jubilatorios ayuda a detectar errores, períodos faltantes y evitar demoras al iniciar el trámite de jubilación.
  • En caso de inconsistencias, es importante reunir documentación respaldatoria como recibos de sueldo, certificaciones de servicios y comprobantes de pago para realizar el reclamo correspondiente.

Controlar periódicamente la historia laboral y verificar que los aportes jubilatorios estén correctamente registrados es una de las medidas más importantes para evitar inconvenientes al momento de iniciar el trámite de jubilación. Esta consulta permite confirmar que los períodos trabajados hayan sido declarados por los empleadores y brinda previsibilidad sobre el cumplimiento de los años de aportes exigidos por el sistema previsional.

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Según explicó el especialista en Seguridad Social Carlos Gallo, el trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, los usuarios deben ingresar a la sección “Trabajo” y luego seleccionar “Consultar Historia Laboral”, donde se genera un documento descargable con el detalle completo de remuneraciones y aportes registrados.

ANSES

En caso de detectar períodos faltantes o inconsistencias, es fundamental iniciar el reclamo con anticipación y reunir la documentación respaldatoria correspondiente. Entre los comprobantes más importantes se encuentran las certificaciones de servicios emitidas por las empresas, recibos de sueldo, libretas laborales y comprobantes de pago en el caso de autónomos o monotributistas. Contar con estos documentos resulta clave para corregir la información y garantizar el reconocimiento de los aportes antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Cómo podés tramitar el historial laboral de ANSES y qué debés saber

Controlar periódicamente el historial laboral y verificar que los aportes jubilatorios estén correctamente registrados es fundamental para evitar problemas y demoras al iniciar el trámite jubilatorio. Esta herramienta permite a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas comprobar que cada período trabajado haya sido declarado por los empleadores, brindando mayor previsibilidad de cara al retiro. Según explica el especialista en Seguridad Social Carlos Gallo, mantener esta información actualizada ayuda a garantizar que se cumplan los requisitos exigidos por el sistema previsional y evita inconvenientes de último momento.

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La consulta puede realizarse de manera totalmente digital y gratuita a través de Mi ANSES o de la aplicación oficial utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe ingresar en la sección “Trabajo” y luego seleccionar “Consultar Historia Laboral”, donde el sistema genera automáticamente un documento con el detalle completo de aportes y remuneraciones registrados a lo largo de toda la vida laboral.

En caso de detectar períodos faltantes o aportes no declarados, Gallo recomienda actuar con anticipación y reunir toda la documentación respaldatoria necesaria para iniciar el reclamo correspondiente. Entre los comprobantes más importantes figuran las certificaciones de servicios emitidas por las empresas, los recibos de sueldo, las libretas laborales y los comprobantes de pago de autónomos o monotributistas. Contar con estos documentos es clave para corregir inconsistencias y asegurar el reconocimiento de los años trabajados antes de alcanzar la edad jubilatoria.

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