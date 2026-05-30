30 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de mayo

Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa mantiene los valores de cierre de viernes: $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por la tendencia alcista, los financieros también se ubican en torno a los $1.400.

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El dólar cierra el mes arriba de los $1.400. 

El dólar cierra el mes arriba de los $1.400. 

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El dólar oficial minorista opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. De esta manera, la divisa se consolidó una semana alcista, luego de dos jornadas sin cambios.

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En tanto, el tipo de cambio mayorista, referencia del mercado, se ubica en torno al $1.408 y encadenó su segundo aumento mensual consecutivo. Mientras la divisa norteamericana en los bancos cerró estable, el tipo de cambio retrocedió $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización quedó nuevamente lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,8%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.436,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.487,62, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue cotizó estable a $1.430 para la venta

El desembolso de u$s1.000 millones del FMI reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

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Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

A todo esto se sumaron las palabras del presidente Javier Milei, quien cerró el Latam Economic Forum con un extenso discurso en el que hizo un repaso de las principales medidas adoptadas desde su asunción, ratificó el rumbo económico del Gobierno y advirtió: "Vamos a seguir abriendo la economía argentina".

"Somos el primer primer gobierno que no solo le devuelve libertad a los argentinos bajando 2,7 del PIB de impuestos, le devolvemos libertad a los argentinos restaurando el derecho de propiedad bajando y eliminando regulaciones, sino que además le hemos devuelto la libertad con la presunción de inocencia", subrayó el mandatario.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.408 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.487,62, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.436,22.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.410 para la compra y $1.410,5 para la venta.

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