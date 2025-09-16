16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Lavarlos elimina residuos y facilita la absorción de minerales. También mejora la digestión y potencia sus enzimas naturales.

Por
Aportan proteínas

Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

FREEPIK

Los frutos secos son uno de los alimentos más recomendados por nutricionistas gracias a su alto valor nutricional. Pese a eso, aunque aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables, muchas personas experimentan molestias digestivas luego de consumirlos. Una de las claves para mejorar su tolerancia está en un paso que suele pasarse por alto: lavarlos antes de ingerirlos.

Cuáles son las posturas ideales para liberar tensión.
Te puede interesar:

Una por una, 3 posturas de yoga para decirle chau a las tensiones acumuladas

Este hábito, aunque poco común, puede marcar la diferencia en la forma en que el organismo asimila sus nutrientes. Los frutos secos suelen comercializarse sin cáscara y pueden contener polvo, restos de pesticidas o residuos del almacenamiento y manipulación. Por eso, especialistas en nutrición sugieren limpiarlos previamente para reducir riesgos y potenciar sus beneficios.

Además de eliminar impurezas, el lavado y el remojo ayudan a reducir compuestos que dificultan la absorción de minerales y, a su vez, activan enzimas que facilitan la digestión. Así, este sencillo gesto no solo mejora la calidad del alimento, sino que también multiplica sus propiedades en la dieta diaria.

FRUTOS SECOS

Por qué hay qué lavar los frutos secos

Aunque a simple vista parezcan listos para comer, los frutos secos pueden acumular pesticidas, polvo y microorganismos que alteran su calidad. Según la nutricionista Cris Segura, lavarlos es fundamental para evitar esos residuos y favorecer su tolerancia digestiva.

Otro motivo importante es la presencia de fitatos y oxalatos, conocidos como “antinutrientes”, que limitan la correcta absorción de minerales como hierro, calcio y magnesio. El lavado o, mejor aún, el remojo prolongado, ayuda a reducir estos compuestos y facilita que el cuerpo aproveche los nutrientes.

Un beneficio adicional es la activación enzimática. Cuando se hidratan, las semillas “despiertan” procesos biológicos que las vuelven más fáciles de digerir y, al mismo tiempo, mejoran la asimilación de sus componentes esenciales.

Frutos Secos
En particular, las nueces son valiosas por su ácido alfa-linolénico, una forma vegetal de omega-3 que contribuye a prevenir el deterioro mental.

En particular, las nueces son valiosas por su ácido alfa-linolénico, una forma vegetal de omega-3 que contribuye a prevenir el deterioro mental.

Cómo lavar los frutos secos

El procedimiento es muy fácil y no demanda mucho tiempo. Lo primero es enjuagarlos en un recipiente con agua fría para eliminar suciedad superficial. Como opción extra, se pueden dejar en remojo con agua filtrada durante 6 a 12 horas, lo que potencia aún más la reducción de antinutrientes.

Después de este paso, es importante escurrirlos bien y secarlos para evitar que absorban humedad. Quienes prefieran, pueden tostarlos en el horno a baja temperatura, a unos 150 °C durante 15 a 20 minutos, lo que además les aporta un sabor más intenso y una textura crocante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Largas filas para atenderse en la Facultad de Odontología, en medio de la disputa con el Gobierno tras el veto

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

Su filosofía es sencilla: mantener el cuerpo activo, la mente despierta y el corazón abierto a nuevas experiencias.

Tiene más de 100 años y mantiene un ejercicio diario junto con estímulos mentales: cuál es su secreto para la longevidad

La ropa nueva debe lavarse según las indicaciones de la etiqueta.

Por qué hay que lavar la ropa nueva antes de usarla

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

MERCOSUR y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Mercosur y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Hace 7 minutos
El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 15 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 15 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 21 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 21 minutos