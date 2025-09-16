Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Lavarlos elimina residuos y facilita la absorción de minerales. También mejora la digestión y potencia sus enzimas naturales.

Los frutos secos son uno de los alimentos más recomendados por nutricionistas gracias a su alto valor nutricional. Pese a eso, aunque aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables , muchas personas experimentan molestias digestivas luego de consumirlos. Una de las claves para mejorar su tolerancia está en un paso que suele pasarse por alto: lavarlos antes de ingerirlos.

Una por una, 3 posturas de yoga para decirle chau a las tensiones acumuladas

Este hábito, aunque poco común, puede marcar la diferencia en la forma en que el organismo asimila sus nutrientes. Los frutos secos suelen comercializarse sin cáscara y pueden contener polvo, restos de pesticidas o residuos del almacenamiento y manipulación. Por eso, especialistas en nutrición sugieren limpiarlos previamente para reducir riesgos y potenciar sus beneficios.

Además de eliminar impurezas, el lavado y el remojo ayudan a reducir compuestos que dificultan la absorción de minerales y, a su vez, activan enzimas que facilitan la digestión. Así, este sencillo gesto no solo mejora la calidad del alimento, sino que también multiplica sus propiedades en la dieta diaria.

Aunque a simple vista parezcan listos para comer, los frutos secos pueden acumular pesticidas, polvo y microorganismos que alteran su calidad. Según la nutricionista Cris Segura, lavarlos es fundamental para evitar esos residuos y favorecer su tolerancia digestiva.

Otro motivo importante es la presencia de fitatos y oxalatos, conocidos como “antinutrientes”, que limitan la correcta absorción de minerales como hierro, calcio y magnesio. El lavado o, mejor aún, el remojo prolongado, ayuda a reducir estos compuestos y facilita que el cuerpo aproveche los nutrientes.

Un beneficio adicional es la activación enzimática. Cuando se hidratan, las semillas “despiertan” procesos biológicos que las vuelven más fáciles de digerir y, al mismo tiempo, mejoran la asimilación de sus componentes esenciales.

Frutos Secos En particular, las nueces son valiosas por su ácido alfa-linolénico, una forma vegetal de omega-3 que contribuye a prevenir el deterioro mental. Pexels

Cómo lavar los frutos secos

El procedimiento es muy fácil y no demanda mucho tiempo. Lo primero es enjuagarlos en un recipiente con agua fría para eliminar suciedad superficial. Como opción extra, se pueden dejar en remojo con agua filtrada durante 6 a 12 horas, lo que potencia aún más la reducción de antinutrientes.

Después de este paso, es importante escurrirlos bien y secarlos para evitar que absorban humedad. Quienes prefieran, pueden tostarlos en el horno a baja temperatura, a unos 150 °C durante 15 a 20 minutos, lo que además les aporta un sabor más intenso y una textura crocante.