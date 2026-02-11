Carnavales en la Costa Atlántica 2026: el destino poco conocido y tiene dunas enormas y unas olas espectaculares

Se trata de una playa que combina costa abierta y un faro de 1893 para una escapada distinta durante el fin de semana largo.

Para quienes buscan Costa Atlántica sin multitudes , Punta Médanos viene ganando lugar como opción de perfil bajo y paisaje fuerte . Está lejos del clima urbano que suele dominar en Pinamar o Cariló . En esta playa manda el horizonte y una costa con intervención mínima, donde la arena ocupa casi todo.

Durante el fin de semana largo de Carnaval , el sitio atrae a dos públicos que rara vez coinciden: quienes van por la dosis de aventura y quienes solo quieren silencio, caminata y mar de fondo .

La punta Médanos , también llamada punta Sur del cabo San Antonio , es una localidad y un paraje situado en el Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires . Es el extremo meridional del cabo San Antonio y el lugar que se encuentra en el punto más oriental de la Costa Argentina continental. Se halla ubicada a orillas del mar Argentino del océano Atlántico.

El nombre lo toma por ser zona de dunas de gran altura y de hasta 5 km de ancho , formadas por la acción del mar y el viento. Aquí se encuentra el Faro de Punta Médanos , construido en 1893.

Existen varios proyectos —algunos en marcha— para efectuar urbanizaciones que le den habitabilidad y servicios plenos a esta localidad del Partido de La Costa. Unos kilómetros antes, existe el emprendimiento «Rincón de Cobo», y en las inmediaciones del camino que permite el acceso al mar, hay al menos otras dos urbanizaciones privadas.

El estado de avance es menor, estando en ejecución las primeras etapas de los proyectos en curso. Sobre la playa existe un estacionamiento que suele ser usado en el verano por campistas que estacionan sus vehículos, sobre todo 'motorhomes', y disfrutan de la playa. Durante la temporada de verano la poca infraestructura turística se ubica en las cercanías de este espacio, que corona el camino pavimentado que baja a la playa desde la ruta. El tradicional camping de Punta Médanos, perteneciente a la Marina se encuentra cerrado, aproximadamente, desde 2007. Justamente lindante a este camping está en marcha la construcción de uno de los mencionados emprendimientos inmobiliarios. A través de conversaciones con los pocos lugareños la idea instalada vincula el cierre del camping al desarrollo de inversiones en bienes raíces en el lugar.

Qué puedo hacer en Punta Médanos

El rasgo más impactante es el sistema de dunas. Algunas alcanzan cerca de 30 metros de altura y se extienden con una amplitud que supera los cinco kilómetros hacia el interior. El resultado es un “océano” de arena que cambia con el viento y que se vuelve un parque natural para actividades de adrenalina. El off road es una de las estrellas del lugar, especialmente en camionetas 4x4, porque el terreno exige técnica y experiencia.

En las laderas, el sandboard se repite como postal, con tablas deslizándose sobre pendientes que parecen interminables. Y como el viento suele ser constante, también se abre un escenario ideal para el kitesurf, con condiciones que seducen a quienes ya practican el deporte.

punta medanos

A diferencia de los balnearios clásicos, acá no hay una avenida costanera que ordene el día. El plan lo define el terreno. Se arma una jornada de aventura o una de contemplación, según el ánimo. Y eso explica su crecimiento en fechas como Carnaval: ofrece espacio, aire y una sensación de libertad que se pierde donde la playa está saturada.

En medio de ese paisaje aparece un símbolo que le da identidad al lugar: el faro, en funcionamiento desde 1893. Está rodeado por un pequeño bosque de coníferas que refuerza la idea de aislamiento, como si fuera un punto de referencia plantado en un desierto costero. Desde allí se obtienen vistas amplias hacia el Cabo San Antonio y una perspectiva distinta de la línea de mar. Pero el atractivo no es solo visual. La zona arrastra relatos marítimos que siguen presentes en la orilla. Entre ellos, restos de naufragios que el movimiento de la arena deja asomar en ciertos momentos, como el caso del vapor alemán Karnak, que aparece como una huella de tiempos en los que navegar estas aguas implicaba riesgos mayores.

Ese cruce entre naturaleza y memoria le suma una capa extra a la visita. No se trata únicamente de ir a tomar sol. Hay un clima de lugar “aparte”, con señales de historia y con un entorno que todavía se impone sobre cualquier intención de domesticarlo.

farooo

Cómo llegar a Punta Médanos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje demanda alrededor de cinco horas. El recorrido habitual combina Ruta 2, luego Ruta 63 y finalmente Ruta 11. El trayecto es largo, pero la recompensa es clara: una calma difícil de encontrar en destinos más populares. Una vez allí, el abanico de actividades no se reduce a la arena y el mar. Hay margen para pesca deportiva, caminatas extensas sin apuro y propuestas menos comunes, como el paramotor, aprovechando el espacio y el viento.

Punta Médanos funciona como un hallazgo para el fin de semana de Carnaval porque propone otra lógica: menos infraestructura, más paisaje. Quien llega buscando una playa distinta encuentra un entorno natural imponente, con dunas que marcan el ritmo, un faro que recorta el horizonte y una costa que todavía se siente salvaje. Para muchos, esa mezcla es el verdadero lujo de la temporada.