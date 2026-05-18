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La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

Las celebridades más icónicas de la televisión desfilaron en la previa de los Martín Fierro 2026 con sus mejores outfits para la noche de premiación en el hotel Hilton.

Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

Captura de la transmisión optimizada con IA

La alfombra roja de los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la televisión se vistió de gala en una noche colmada de glamour y estuvo conducida por Iván de Pineda y La China Ansa primero; y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, después.

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La previa a la velada de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), inició pasadas las 19 y contó con el paso destacadas figuras del espectáculo.

Moria Casán se destacó con un inmenso vestido blanco: "Tiene más de 100 metros de tela, de la diseñadora Pucheta Paz, no voy a ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar". Respecto a la premiación, señaló: "Es un show que me honra. Me nombraron como Personalidad Hemérita de la Cultura, pero esto también es destacable".

Asimismo, Moria posó junto a su nieto que aseguró que la diva se haría del premio. La abuela señaló, orgullosa: "Son seis conductoras más a parte de mí, estoy muy honrada y venir acompañada por mi hombrecito. Es la primera vez que me instalé en el hotel después del programa y es un día de celebración".

Embed - C5N on Instagram: " Sorpresiva aparición de Moria Casán Fiel a su estilo, la One deslumbró en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 con una entrada impactante: varios paraguas negros se abrieron y ella apareció por detrás, generando un verdadero momento de shock entre los presentes. La vedette lució un vestido blanco que se llevó todas las miradas. : @mrfacundo"
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Por su parte, Lizy Taggliani también se refirió a la obra de teatro "Anny" que coprotagoniza actualmente y se lució con la tendencia de vestido a lunares que combinó con ondas pequeñas en su peinado.

Lizy Tagliani Martín Fierro 2026

Para la segunda instancia de la presentación, Sol Pérez lució un vestido confeccionado con vidrio mientras entrevistaba a Gastón Trezeguet junto a Robertito Funes. El exparticipante de la primera edición de Gran Hermano fue de los pocos hombres que se animaron a algún extra más allá del traje blanco y negro y apostó por un detalle dorado en el pecho.

Embed - Telefe on Instagram: "@gastontrezeguet y @lasobrideperez con un cambio de vestido IMPONENTE Mirá la alfombra roja de los #MartinFierro en Telefe"
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Flor de la V se enfundó en un vestido rojo formato sirena y un cluch decorado en brillantes con la bandera argentina: "Tenía dos outfits, el otro era un vestido blanco y elegí este rojo porque es fuego y este es mi año. Por el día de la escarapela tengo el cluch".

Flor de la V Martín Fierro 2026

Otra modelo que se animó a romper con la regla implícita del blanco y negro fue la exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, quien apostó al rosa y al corte sirena junto a detalles a a la altura de las rodillas.

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Julieta Poggio en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

Julieta Poggio en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

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