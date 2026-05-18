IR A
IR A

El conmovedor homenaje a Enrique Macaya Márquez en los Martín Fierro: "Yo tuve mucha suerte"

El periodista, de 91 años, recibió una ovación de pie y un emotivo video de homenaje durante la gala de los premios de la televisión argentina por su trayectoria en la cobertura de los mundiales de fútbol.

18 mundiales cubiertos por la leyenda del periodismo deportivo.
18 mundiales cubiertos por la leyenda del periodismo deportivo.

El reconocido periodista deportivo Enrique Macaya Márquez fue homenajeado durante la gala de los premios Martín Fierro 2026 en una emotiva celebración que lo consagró como figura histórica en la cobertura de los mundiales de fútbol. Los presentes lo ovacionaron de pie mientras se proyectaba un video que repasó su extraordinaria trayectoria en las transmisiones de la copa del mundo. "Yo tuve mucha suerte", expresó la leyenda viva de la comunicación deportiva al recibir el tributo que celebró más de siete décadas de pasión y compromiso con la profesión.

Los premios más importantes de la televisión.
Te puede interesar:

La gran fiesta de la televisión: uno por uno todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Con la presencia de destacados periodistas del ámbito deportivo, Macaya Márquez, de 91 años, recibió un emotivo homenaje en reconocimiento a una trayectoria. El compilado resaltó: “Hablar de él es repasar la historia misma de la televisión y del periodismo deportivo en la Argentina. Su camino comenzó en 1958; su voz fue el puente que unió generaciones de gloria y se convirtió en un símbolo mundial. Fue testigo de la consagración de Bilardo y de la magia eterna de ‘El Diego’.”

Embed

“En los años 80 y 90 su figura alcanzó la categoría de leyenda, asociada a la imagen del fútbol de primera. Hoy, mientras la Argentina busca su cuarta estrella, Macaya Márquez se prepara para cubrir su mundial número 18”, concluyó la voz en off del video.

Ovación a Macaya Márquez en los Martín Fierro 2026

Mientras los asistentes lo ovacionaban de pie, Macaya se acercó al escenario para pronunciar unas palabras en agradecimiento. "Imaginarán la cantidad de minutos que invertí en pensar este discurso. No tuve la expectativa de la pelea de competir o demostrar quién fue el mejor. Hoy me buscaron y recompensaron con este regalo", comenzó expresando.

"No es tan fácil, ni sencillo. Tengo que hacer una nómina de todo lo que me olvido. Denlo por hecho, me olvidé del discurso. En uno de mis libros dedico a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Cada día que pasaron en frente mío y tuve la obligación de ser un ejemplo y entregar lo más original y sano", añadió entre risas y lárgrimas del público del Hilton.

"Desarrollé una vida dentro del deporte y estoy agradecido a quienes me permitieron abrir cada camino. Gracias a todos ustedes, sabía que me iba a olvidar de muchos y pido que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre", concluyó la leyenda viva del periodismo deportivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

Contará con un despliegue multiplataforma que abarca televisión abierta, YouTube y Twitch.

Quién conduce los premios Martín Fierro 2026 por TV y streaming

Se podrá ver por Telefe y su canal de streaming.

A qué hora se entregan los premios Martín Fierro 2026: cómo ver la ceremonia en vivo

Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

últimas noticias

18 mundiales cubiertos por la leyenda del periodismo deportivo.

El conmovedor homenaje a Macaya Márquez en los Martín Fierro: "Yo tuve mucha suerte"

Hace 1 hora
Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri en el escenario de los Martín Fierro 2026.

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri protagonizaron un icónico momento en los Martín Fierro 2026

Hace 2 horas
Varios anuncios de la entidad que preside Santiago Bausili.

El Banco Central confirmó gestiones para renovar el swap con China

Hace 2 horas
La acusación de narcotráfico se dejó de lado tras el acuerdo judicial. 

La justicia de Estados Unidos aceptó la confesión de Fred Machado por fraude y lavado de dinero

Hace 2 horas
A la exbailarina le retuvieron el auto y debió pagar una multa de más de 600 mil pesos.

Escándalo y multa: Lourdes Sánchez dio positivo de alcoholemia y le secuestraron el auto

Hace 3 horas