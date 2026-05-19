19 de mayo de 2026 Inicio
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Qué cambio tienen los jubilados de ANSES respecto al pago de la próxima semana en mayo 2026

El organismo previsional confirmó cambios en el calendario de pagos de mayo 2026 por el feriado nacional del 25 de este mes.

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¿Qué cambio tienen los jubilados de ANSES respecto al pago de la próxima semana en mayo 2026?.

¿Qué cambio tienen los jubilados de ANSES respecto al pago de la próxima semana en mayo 2026?.

  • ANSES cambió el calendario de pagos de mayo 2026.
  • La modificación afecta a jubilados con haberes superiores a la mínima.
  • Los bancos permanecerán cerrados durante esa jornada.
  • Las fechas de cobro continúan organizadas por terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció modificaciones en el cronograma de pagos para un grupo de jubilados y pensionados. ¿Qué cambio tienen los jubilados de ANSES respecto al pago de la próxima semana en mayo 2026?

La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta crucial para mitigar los efectos de la pérdida de empleo.
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El cambio responde al feriado nacional del Día de la Revolución de Mayo, que alterará la actividad bancaria durante los próximos días. Para evitar demoras en la acreditación de haberes, ANSES reorganizó el calendario y trasladó algunos cobros al martes 26.

Este tipo de modificaciones suele implementarse cuando los feriados interfieren con el funcionamiento habitual del sistema bancario y de pagos.

Cómo cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social modificó parte del cronograma de pagos de mayo 2026 debido al feriado nacional del 25 de mayo, fecha en la que los bancos permanecerán cerrados.

El cambio impacta principalmente en jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima, ya que algunas fechas previstas coincidían con la jornada no laborable. Para evitar demoras en las acreditaciones, ANSES decidió reprogramar esos pagos para los días posteriores.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

Con el aumento del 3,38% aplicado este mes:

  • la jubilación mínima quedó en $463.174,10 con bono incluido;
  • la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzó los $384.539,28;
  • las pensiones no contributivas llegaron a $345.221,87;
  • la jubilación máxima pasó a $2.646.201,22.
ANSES JUBILADOS

En qué fecha reciben el cobro los jubilados de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó el calendario de pagos de mayo 2026 según la terminación del DNI y el tipo de haber que percibe cada jubilado.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo;
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo;
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo;
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo;
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo;
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo;
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo;
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo;
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo;
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo;
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo;
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo;
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

El cronograma sufrió modificaciones por el feriado nacional del 25 de Mayo, fecha en la que no habrá actividad bancaria.

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