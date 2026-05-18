Escándalo y multa: Lourdes Sánchez dio positivo de alcoholemia y le secuestraron el auto La conductora y actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes protagonizó un incidente de tránsito en un operativo realizado en la madrugada en Corrientes. El resultado del test arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre y quedó inhabilitada para manejar durante 60 días. Agregar C5N en









A la exbailarina le retuvieron el auto y debió pagar una multa de más de 600 mil pesos. Redes Sociales

Lourdes Sánchez protagonizó un escándalo en su provincia natal tras ser interceptada en un operativo de transito y dar positivo en alcoholemia. A la conductora y actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes le retuvieron el auto y debió pagar una multa luego de que la prueba arrojara 1,5 gramos de alcohol en sangre.

La exbailarina circulaba por la zona de la Rotonda de la Virgen durante la madrugada cuando fue detenida por un operativo de control de tránsito. Fue en ese momento que el test de la funcionaria correntina arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre por lo que debieron sancionarla económicamente y retener el vehículo que fue trasladado en grúa hacia los galpones de depósito municipal.

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Una vez pasado el fin de semana en el depósito, Sánchez se presentó este lunes por la mañana en el Tribunal de Faltas municipal para regularizar su situación y obtener la autorización de liberación de su auto. La exconductora televisiva debió abonar una multa de $665.000 y deberá acatar la inhabilitación para conducir por un lapso de 60 días.

El episodio que derivó en escándalo en redes sociales debido a la cargo público que desempeña Sánchez, tuvo amplia repercusión tanto en el ámbito artístico como en el institucional, debido a su función actual al frente de la gestión cultural de Corrientes, donde ocupa uno de los cargos de mayor relevancia pública. Lourdes Sánchez asumió en diciembre de 2025 como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, a cargo de la planificación cultural provincial y de eventos masivos como la Fiesta Nacional del Chamamé.

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