Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri protagonizaron un icónico momento en los Martín Fierro 2026

Las tres figuras se abrazaron y besaron sobre el escenario a pedido de Santiago del Moro y dejaron cualquier tipo de rispidez de lado en honor del espectáculo. "Todos amamos la televisión, todos laburamos de esto", deslizó el conductor.

Las tres mujeres del espectáculo dejaron de lado cualquier tipo de rivalidad y competencia televisiva histórica y se reunieron sobre el escenario de la entrega de los premios Martín Fierro 2026 a pedido del conductor Santiago del Moro . Georgina Barbarossa , Carmen Barbieri y Moria Casán se reconciliaron temporalmente y protagonizaron un momento de reconciliación y cariño.

" Todos amamos la televisión, todos laburamos de esto ", sostuvo Del Moro mientras las tres divas subían al escenario para posar entre los aplausos y la sorpresa de sus colegas. Cuando llegaron a saludarlo les dijo: "Las quiero a las tres, con las tres laburé".

"Te amo, te amo", le respondió Barbieri y el presentador pidió un "pico de a cuatro", pero lanzó el beso a la cámara mientras que Moria y Carmen amagaron realmente a un beso de a cuatro. Las tres bajaron del escenario agarradas de las manos , mientras que el conductor de Gran Hermano las definía como " íconos del espectáculo ".

Aún así, el presentador de la noche remarcó la generosidad de La One con sus colegas y el periodismo. " Todos los que hemos hecho programas de espectáculo tenemos que rezarle a la estampita de Moria ", concluyó para cerrar el momento. En la foto del histórico momento de la televisión argentina, Moria aparece en el medio de sus colegas.

El increíble vestido de Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Moria Casán se destacó en la alfombra rojo con un inmenso vestido blanco: "Tiene más de 100 metros de tela, de la diseñadora Pucheta Paz, no voy a ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar". Respecto a la premiación, señaló: "Es un show que me honra. Me nombraron como Personalidad Hemérita de la Cultura, pero esto también es destacable".

Asimismo, La One posó junto a su nieto que aseguró que la diva se haría del premio. La abuela señaló, orgullosa: "Son seis conductoras más a parte de mí, estoy muy honrada y venir acompañada por mi hombrecito. Es la primera vez que me instalé en el hotel después del programa y es un día de celebración".