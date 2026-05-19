19 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto alcanza la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega un beneficio que actúa como paliativo para las personas que hayan perdido su trabajo en el último tiempo.

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La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta crucial para mitigar los efectos de la pérdida de empleo.

La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta crucial para mitigar los efectos de la pérdida de empleo.



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  • ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo para mayo 2026 tras la suba del salario mínimo.
  • El beneficio tendrá un piso de $181.500 y un tope máximo de $363.000 mensuales.
  • La asistencia está dirigida a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada.
  • El trámite puede realizarse de manera online o presencial con turno previo en ANSES.

ANSES confirmó los nuevos valores de la Prestación por Desempleo para mayo de 2026 y elevó el monto máximo que podrán cobrar los beneficiarios alcanzados por el programa.

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Desempleo Administración Nacional de la Seguridad Social
La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta esencial para aliviar los efectos de la pérdida de empleo.

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La actualización quedó vinculada al reciente incremento del salario mínimo y forma parte de la serie de ajustes aplicados sobre distintas prestaciones sociales y previsionales durante este mes. La ayuda económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y busca ofrecer una cobertura temporal mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

A cuánto llega la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026

Con los nuevos valores oficializados por ANSES, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo será de $181.500, mientras que el tope máximo alcanzará los $363.000 mensuales.

El importe definitivo varía según cada caso, debido a que el organismo toma en cuenta los aportes realizados y el salario que tenía el trabajador antes de la desvinculación laboral. Por ese motivo, no todos los beneficiarios cobran el mismo monto, ya que la asistencia se calcula sobre el historial laboral registrado.

La actualización impacta sobre miles de trabajadores que quedaron desempleados en los últimos meses y que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Desempleo ANSES
La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley.

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Quiénes pueden pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores registrados en relación de dependencia. Entre los grupos que pueden acceder se encuentran los trabajadores permanentes que acrediten al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

También pueden solicitar la prestación los trabajadores eventuales o de temporada que hayan trabajado más de 90 días durante el último año, además de los empleados de la construcción con un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años. ANSES revisa la documentación presentada y analiza el historial laboral antes de aprobar cada solicitud.

Desempleo ANSES
La Prestación por Desempleo está destinada a personas que se encuentren desempleadas o hayan sido despedidas sin justa causa.

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Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES en 2026

El trámite puede iniciarse desde la web oficial de ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo. Para realizar la gestión es necesario presentar el DNI, el telegrama de despido o la documentación laboral correspondiente y tener actualizados los datos personales en Mi ANSES. Luego, el solicitante deberá ingresar a Atención Virtual o asistir a la oficina asignada para completar el procedimiento.

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