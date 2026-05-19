El Gobierno renovó por cinco años a Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal El magistrado cumple 75 años en noviembre, edad en la que debería cesar en sus funciones, salvo decisión expresa del Poder Ejecutivo. Ya integraba el tribunal desde 2018, y extendió su rol hasta 2031 con el aval del Senado. Por Agregar C5N en









Carlos Mahiques ingresó em 1976 al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno renovó por cinco años el cargo de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Cámara Federal de Casación Penal luego del aval del Senado. El magistrado cumple 75 años en noviembre, edad en la que debería cesar en sus funciones, salvo decisión expresa del Poder Ejecutivo.

La medida se implementó a través del Decreto 367/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La extensión del cargo de Mahiques fue debatida en la Cámara alta debido a que está próximo a cumplir los 75 años, el límite establecido por la Constitución para ejercer la magistratura. Ya formaba parte desde 2018 de la Cámara Federal de Casación, el tribunal encargado de revisar sentencias en materia penal antes de la llegada de los casos a la Corte Suprema, y en 2013 había ingresado a la Cámara Nacional de la Capital Federal.

El pliego se aprobó en el Senado con 58 votos a favor y solo 11 en contra del interbloque peronista. El senador rionegrino Martín Soria manifestó su rechazo al candidato argumentando que "no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas". Calificó a Mahiques como "lobo con piel de cordero", atribuyéndole "fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria", y sostuvo que la aprobación de su postulación "representa una Justicia que dejó de servir al pueblo".