Este grupo empezará el fin de semana largo de carnaval el jueves: por qué es feriado el viernes 13 de febrero en 2026

General Lamadrid y Villa Constitución celebrarán aniversarios fundacionales. Trabajadores del sector público tendrán un día más para descansar.

El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

  • Dos localidades sumarán un día no laborable el viernes 13 de febrero por aniversarios fundacionales.
  • La fecha permitirá enlazar el asueto con el fin de semana y los feriados nacionales de Carnaval.
  • Se generará un descanso extendido de cinco días consecutivos entre el 12 y el 17 de febrero.
  • El alcance será obligatorio en el sector público, mientras que la adhesión privada quedará a criterio de cada empleador.

El calendario de febrero del 2026 presenta una configuración excepcional para habitantes de dos localidades específicas que disfrutarán de un fin de semana extralargo de cinco días consecutivos. El viernes 13 de febrero se establecerá como día no laborable en General Lamadrid (Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe) por celebraciones de aniversarios fundacionales, permitiendo que estos trabajadores enlacen este asueto local con el tradicional doblete de Carnaval del 16 y 17, generando un período de descanso excepcional desde el jueves 12 hasta el martes 17 de febrero.

Confirman un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026
Confirman que habrá un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026: a qué se debe

La difusión de este asueto municipal despierta particular expectativa al coincidir estratégicamente con el fin de semana largo nacional de Carnaval, creando una oportunidad única de descanso extendido durante el cierre de la temporada alta de verano.

De esta manera, el viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval, permitiendo que estas comunidades celebren sus fechas fundacionales mientras se preparan para participar de las celebraciones que se realizarán el lunes y martes que caracterizan este período del calendario.

general lamadrid provincia de buenos aires

Por qué es feriado el 13 de febrero y quiénes tendrán fin de semana super largo

El asueto del viernes 13 de febrero responde exclusivamente a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos jurisdicciones de diferentes provincias argentinas. General Lamadrid, partido ubicado en la Provincia de Buenos Aires, celebrará su fecha de creación institucional mediante día no laborable que permite la participación comunitaria en eventos conmemorativos organizados para honrar la historia local.

Villa Constitución, ciudad importante de la Provincia de Santa Fe, compartirá la misma fecha para su celebración fundacional. Esta localidad santafesina implementará igualmente el asueto, permitiendo que sus habitantes participen de actividades conmemorativas que fortalecen la identidad local y preservan la memoria histórica de la comunidad.

El viernes 13 marca un momento emblemático en el desarrollo institucional de ambas jurisdicciones, justificando el reconocimiento oficial mediante suspensión de actividades laborales públicas.

El alcance del día no laborable del viernes 13 seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en General Lamadrid y Villa Constitución tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Las sucursales del Banco Provincia en estas jurisdicciones suspenderán operaciones durante la jornada fundacional.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto del viernes 13 permanecerá como decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en ambas localidades podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender actividades ese día específico. Sin embargo, el lunes 16 y martes 17 constituirán feriados nacionales obligatorios para todos los sectores, garantizando que al menos cuatro de los cinco días del período extendido sean efectivamente no laborables para la mayoría de los trabajadores.

MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
