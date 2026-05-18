El Banco Central confirmó gestiones para renovar el swap con China

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el Gobierno avanza en la renovación del swap de monedas con el gigante asiático. Además, aseguró que no está en agenda levantar las restricciones cambiarias para empresas y descartó tensiones por un eventual desarme del carry trade.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) r atificó este lunes el rumbo de la política monetaria y cambiaria del Gobierno y confirmó que a vanzan las negociaciones con China para extender el swap de monedas vigente , cuyo vencimiento está previsto para fines de julio. El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, durante una conferencia de prensa junto al vicepresidente del organismo, Vladimir Werning.

Bausili, sobre la posibilidad de levantar el cepo a las empresas: "No es una prioridad"

Ante una consulta de Ámbito, Bausili aseguró que el entendimiento financiero con China continuará vigente. “Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo”, sostuvo el titular de la autoridad monetaria. El swap había sido renovado en 2023 y constituye una herramienta clave para reforzar las reservas internacionales del país.

Durante la presentación, los funcionarios defendieron el actual esquema cambiario y buscaron responder a los cuestionamientos de economistas y analistas sobre un posible atraso del tipo de cambio. En ese sentido, Bausili destacó que las proyecciones privadas prevén exportaciones récord por unos 96.000 millones de dólares en 2026 y remarcó que el Banco Central observa un crecimiento sostenido de las cantidades exportadas mes a mes.

Consultado sobre la posibilidad de tensiones dentro de las bandas cambiarias por un eventual desarme de posiciones de carry trade, el presidente del BCRA relativizó el impacto potencial de esos movimientos. Según explicó, las estimaciones oficiales indican que los capitales especulativos provenientes del exterior son “marginales” y rondan entre los 2.000 y 2.500 millones de dólares, por lo que consideró que no deberían afectar la estabilidad del mercado cambiario.

Los directivos tambié n evitaron anticipar nuevas flexibilizaciones del cepo cambiario, aunque señalaron que las últimas medidas adoptadas resultan más permisivas de lo que aparentan. Bausili mencionó como ejemplo la autorización para que las compañías extranjeras puedan remitir el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Según explicó, en términos generales las empresas suelen distribuir alrededor del 25% de sus ganancias, por lo que interpretó que la medida también permite “limpiar stocks de deuda pasada”.

En ese marco, precisó que en lo que va del año las empresas giraron utilidades al exterior por unos 1.600 millones de dólares, cifra que comparó con los 3.000 millones enviados en 2017, durante otro período de flexibilización de restricciones cambiarias.

Eliminación del cepo a empresas: "No es prioridad"

Pese a ello, Bausili fue enfático respecto de las prioridades oficiales en materia cambiaria. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó.

En relación con el sistema financiero, las autoridades del Banco Central señalaron que “quedó atrás la volatilidad de la tasa de interés”, en referencia a la fuerte suba registrada durante la segunda mitad del año pasado. La situación de la morosidad bancaria también formó parte de la exposición. Para la entidad, los bancos se encuentran resolviendo ese problema y mantienen una posición sólida.

Bausili sostuvo que la capitalización del sistema financiero argentino triplica los estándares internacionales de Basilea y minimizó el impacto de la mora, distribuida en partes iguales entre personas humanas y jurídicas. “El impacto de la mora es bastante marginal”, afirmó, al tiempo que descartó una eventual asistencia estatal para enfrentar esa situación. Además, destacó que los préstamos otorgados fuera del sistema bancario tradicional, como los de billeteras virtuales y otras plataformas, representan apenas el 10% del total del crédito.

Finalmente, el presidente del Banco Central indicó que, por el momento, no habrá cambios en las restricciones vinculadas a los préstamos en dólares, que actualmente solo pueden ser tomados por quienes generan ingresos en esa moneda. “No lo veo por ahora”, señaló. Sobre la independencia del Banco Central, los funcionarios dieron a entender que el principal respaldo para garantizarla es mantener el equilibrio monetario.