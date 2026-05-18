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Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

El conductor apuntó contra la nominación de su colega y señaló que en la televisión de hoy no se tiene en cuenta a los profesionales que se forman para ocupar un rol y se prefieren personas que tengan muchos seguidores en redes sociales.

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella apuntó contra la nominación de Wanda Nara como Mejor Conductora de Televisión y señaló que en la televisión de hoy no se tiene en cuenta a los profesionales que se capacitan para ocupar un rol en los medios y se prefieren personas que tengan muchos seguidores en redes sociales. "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo", expresó el conductor.

Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.
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Hoy se entregan los premios Martín Fierro 2026 y las nominaciones generaron polémica tanto dentro del ambiente de la televisión como en redes sociales. Quien se sumó a la polémica fue Beto Casella con unas declaraciones que apuntaron directamente contra una de las favoritas del público y de Telefé.

El periodista, que no está nominado este año, opinó en un móvil para América TV sobre el meteórico ascenso de Wanda dentro de la industria televisiva: "Los tipos que somos de mi generación, que durante mucho tiempo nos hemos pronunciado a favor de cierta colegiatura para los medios de comunicación, para el periodismo sobre todo, te imaginas que nunca vamos a alentar este tipo de carreras que empiezan con un bombachazo".

Y en ese sentido, explicó: "No es contra una mujer, también podría ser con estos muchachos que han irrumpido en realities y a los seis meses estaban haciendo conducción de eventos y al año habían desembarcado en los medios de comunicación tradicionales. Preferimos a la gente que se ha deslomado estudiando, haciendo una carrera, formándose. Nunca voy a aceptar que una pibita sale de un reality, que además debe ser el formato más lamentable en cuanto a la comunicación”.

Beto Casella

Asimismo, Beto también opinó sobre la ausencia de la diva Susana Giménez en la gala de esta noche. En su lugar, se señaló que ocuparía la mesa Wanda Nara y el periodista interpretó este hecho como una metáfora de la televisión actual, destacando que la carrera de la mayor de las hermanas Nara estuvo vinculada a sus relaciones con futbolistas de elite como Maxi López e Icardi, aunque también reconoció que su carisma y capacidad de conquistar a esas figuras le dieron visibilidad en los medios.

En ese sentido, Casella dio a entender que el canal está tratando de reemplazar a la rubia icónica de la televisión por otra blonda de poca trayectoria. “Susana tampoco es muchísimo más culta que Wanda, si vos me apurás. Es verdad que tenía una carrera establecida. O sea, ya no hay más divas como Susana. Wanda venía del hotel con Maradona. Yo marco la diferencia. No estoy hablando mal de ella, estoy hablando de cómo se llega a un lugar importante hoy en la tele y lo que costaba antes, ¿no?”, concluyó sin filtro.

En la gala de premiación de esta noche que se transmite por Telefé, Wanda Nara está ternada junto con otras seis postulantes. La categoría Labor en Conducción Femenina está integrada por: Moria Casán (La Mañana con Moria, El Trece), Pamela David (Desayuno Americano, América), Verónica Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván, Telefe), Karina Mazzocco (A la Tarde, América), Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe), Mariana Fabbiani (DDM, América) y Georgina Barbarossa (A la Barbarossa, Telefe).

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