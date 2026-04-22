Qué atractivo tiene Playa del Rivero y dónde se encuentra si viajas a Uruguay en 2026 El destino ofrece naturaleza, deporte y tranquilidad en un mismo entorno. Es una opción ideal para quienes buscan una experiencia diferente. Por + Seguir en







La combinación de deportes, naturaleza y un ambiente relajado los convierte en opciones cada vez más elegidas para escapadas. Turismo Rocha

Un destino del departamento de Rocha se afianza como alternativa para quienes buscan naturaleza y actividad física.

El lugar se destaca por su oleaje constante, ideal para practicar surf y otros deportes acuáticos.

Su entorno mantiene un perfil rústico, con dunas, formaciones rocosas y baja intervención urbana.

La experiencia se completa con propuestas al aire libre, senderos y gastronomía basada en productos del mar. Uruguay suma cada vez más opciones para quienes prefieren escapar de los destinos tradicionales y apostar por entornos naturales. Entre estas, una playa del este del país gana protagonismo por su propuesta distinta, enfocada en el movimiento, el paisaje y la desconexión.

En ese marco, el departamento de Rocha aparece como uno de los puntos más atractivos. Su costa se caracteriza por escenarios abiertos, menos urbanizados y con una identidad marcada por la tranquilidad y el contacto directo con el entorno.

Dentro de esta región, algunos balnearios están llamando la atención de los turistas por ofrecer una experiencia más dinámica. La combinación de deportes, naturaleza y un ambiente relajado los convierte en opciones cada vez más elegidas para escapadas durante todo el año.

Playa Rivero 3.png Turismo Rocha Cómo es Playa del Rivero y por qué es un destino destacado de Uruguay en 2026 Playa del Rivero se ubica en el extremo norte de Punta del Diablo y se distingue por su geografía abierta al océano Atlántico. A diferencia de otras zonas más resguardadas, este sector presenta un oleaje constante y una brisa firme que favorece la práctica de actividades en sus aguas.

El surf es una de las disciplinas más presentes en este escenario, ya que las condiciones del mar permiten tanto el aprendizaje como tener la oportunidad de perfeccionar la técnica. También se practican kitesurf y bodyboard, mientras que en la arena es habitual ver actividades recreativas y entrenamientos al aire libre.

Playa Rivero TripAdvisor El entorno mantiene un perfil natural, con dunas, rocas y amplios sectores de arena que refuerzan la sensación de aislamiento. Este paisaje invita a desconectarse del ritmo urbano y a priorizar actividades vinculadas al movimiento y el aire libre. Además, la experiencia se extiende más allá del mar, con senderos costeros que conectan con Playa Grande y el Parque Nacional Santa Teresa. Estos recorridos permiten sumar caminatas con vistas panorámicas, mientras que la oferta gastronómica local, basada en productos frescos, completa una propuesta centrada en el bienestar.