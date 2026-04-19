19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Así es La Paloma, el pueblo poco conocido de Uruguay que es ideal para desconectar de la rutina

Este balneario combina tranquilidad, amplias playas y una oferta de actividades que lo convierten en una opción atractiva fuera de la temporada alta.

Por
El clima templado acompaña la experiencia

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre. 

uruguay
  • La Paloma es un destino ideal para descansar fuera de temporada, con un ambiente calmo y sin multitudes.
  • Playas como La Balconada y Los Botes se disfrutan con tranquilidad y paisajes abiertos.
  • Los costos más bajos permiten organizar una escapada más accesible en comparación con el verano.
  • El clima es templado para actividades al aire libre, aunque las noches frescas requieren abrigo.

La Paloma se presenta como un refugio ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado, con un ambiente mucho más calmo fuera de la temporada alta. Sin el movimiento del verano, el balneario adopta un ritmo pausado que invita al descanso y a disfrutar del entorno con mayor tranquilidad.

Algunas opciones atractivas para escapadas diferentes.
Te puede interesar:

Estos pueblos de Uruguay tienen muy pocos habitantes y son perfectos para visitar en 2026

En este contexto, playas como La Balconada y Los Botes se pueden recorrer sin multitudes, ofreciendo paisajes abiertos y serenos perfectos para caminar o simplemente contemplar el mar. A esto se suma una ventaja clave: los costos más bajos, que permiten organizar una escapada más accesible.

La Paloma Uruguay

El clima acompaña con temperaturas moderadas, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, la brisa marina y el avance del otoño hacen que las noches sean más frescas, por lo que conviene llevar abrigo para disfrutar plenamente de este destino costero.

Cómo es La Paloma, el pueblo tranquilo de Uruguay ideal para una escapada

La Paloma se presenta como el destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y sumergirse en un entorno de calma total. Lejos del movimiento intenso de la temporada alta, este rincón de la costa uruguaya adopta un ritmo sereno y auténtico, perfecto para una escapada donde el descanso y la conexión con el entorno son protagonistas.

la paloma uruguay
El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre.

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre.

Entre sus mayores atractivos se destacan playas como La Balconada y Los Botes, que se disfrutan con mayor tranquilidad y sin aglomeraciones. Sus amplias extensiones de arena invitan a caminar sin apuro, mientras que la oferta gastronómica y turística se vuelve más accesible, combinando calidad y buenos precios en un entorno natural cuidado.

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre. La presencia constante de la brisa marina aporta frescura, especialmente al caer la tarde, por lo que conviene llevar abrigo para disfrutar también de las noches, que invitan a relajarse y contemplar el paisaje en silencio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Casablanca se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros y creadores de contenido.

Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: cómo se llama

este pueblo de uruguay te traslada a grecia y es perfecto para ir en 2026: como se llama

Este pueblo de Uruguay te traslada a Grecia y es perfecto para ir en 2026: cómo se llama

El exfutbolista perdió el control en una dinámica grupal.

Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento cruzó a Yipio y la trató de "buchona"

Este pueblo de Uruguay tiene solo 200 habitantes y es una escapada única para hacer.

Este pueblo de Uruguay tiene solo 200 habitantes y es una escapada única para hacer: cómo se llama

En Chile, donde más de 60 establecimientos suspendieron sus actividades.

"Mañana tiroteo": en colegios de Chile y Uruguay también aparecieron pintadas con amenazas

“La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, sostuvo Yamandú Orsi. 

Uruguay legalizó la eutanasia para pacientes terminales

Rating Cero

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

Los Simpson, una pasión argentina.
play

Día Mundial de Los Simpson: por qué los amamos tanto en Argentina

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por su rol en Irán

Hace 15 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 15 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 16 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 18 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 18 minutos