Este pueblo de Uruguay tiene solo 200 habitantes y es una escapada única para hacer: cómo se llama

Un pequeño destino del departamento de Rocha, se destaca por su tranquilidad, su entorno natural y sus tradiciones, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan desconectar cerca de Montevideo.

Este pueblo de Uruguay tiene solo 200 habitantes y es una escapada única para hacer : en un mundo cada vez más acelerado, todavía existe un pequeño lugar que se convierte en una opción perfecta para quienes buscan tranquilidad y naturaleza, ¿cómo se llama?

Ubicado a unos 200 kilómetros de Montevideo, este destino del departamento de Rocha cuenta con apenas 200 personas, pero ofrece mucho más de lo que su tamaño sugiere. En este sentido, el destino demuestra que no hace falta mucho para ofrecer una experiencia memorable pues la serenidad, el escenario saludable y su fuerte identidad cultural lo convierten en un paseo ideal para quienes añoran desconectar de verdad.

Además, el poblado rural propone eventos que permiten a los visitantes conectar de manera directa con las costumbres y la esencia del entorno.

El pueblo 19 de abril , un rincón del este uruguayo, se destaca por su serenidad y hospitalidad. Lejos del ruido de las grandes ciudades, es ideal para caminar sin apuro, recorrer sus calles y conectar con un entorno natural que invita a bajar el ritmo.

La localidad está ubicada junto al Arroyo Chafalote, lo que suma un paisaje tranquilo y pintoresco, perfecto para quienes buscan descanso real y contacto con la naturaleza.

19 de abril uruguay

A pesar de su tamaño, el lugar ofrece varios atractivos para quienes lo visitan. En sus alrededores se encuentran espacios naturales muy valorados como la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, ideales para disfrutar de paisajes abiertos, aire puro y biodiversidad. Además, el paraje invita a recorrerlo a pie, descubrir su arquitectura sencilla y dejarse llevar por un ritmo completamente distinto al de la ciudad.

La cultura local también ocupa un punto central en este destino. A lo largo del año se celebran distintas festividades que reflejan su identidad, como la Fiesta Criolla en marzo, las tradicionales Hogueras de San Juan en junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha en septiembre.

En cuanto a su ubicación, se encuentra en el departamento de Rocha, una de las regiones más naturales del país vecino. Para llegar desde Montevideo, es necesario recorrer unos 200 kilómetros, en un viaje que dura aproximadamente tres horas en auto. El trayecto más directo es tomar la Ruta 8 hasta La Querencia y luego continuar por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se encuentra el acceso.