Nueva picada y otro accidente en Villa Gesell: manejaba en la arena sin casco, se le trabó la moto y voló 10 metros

La imprudencia al volante en el partido de La Costa sumó un nuevo capítulo con un impactante accidente en Villa Gesell cuando un joven corría una picada y manejaba a gran velocidad sin casco sobre la arena, cuando se le trabo la moto y voló por el aire más de 10 metros. Sufrió varios golpes en sus extremidades y cabeza. De milagro no hubo otros heridos.

"Se levanta rápidamente pero resultó con múltiples contusiones producto de la maniobra imprudente. No llevaba el casco", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

"Ayer nosotros fuimos testigos de que el descontrol más allá del enduro. Un evento que ser realizó todos los años y según nos comentan estuvo más organizado. Es una competencia que tiene reglas y asisten profesionales", agregó desde la ciudad balnearia el cronista Sergio Cirigliano.

Luego explicó que "lo que pasa es después los que no son profesionales y vemos manejando cuatriciclos, motos, camionetas de manera imprudente. De eso fuimos testigos ayer. Es una caída de tantas, lamentablemente".

El hecho se suma a una serie accidentes que vinieron ocurriendo en lo que va del año en las playas bonaerenses. Días atrás, un menor que conducía una Yamaha Raptor 700 terminó chocando contra una Dodge Ram en los médanos de Villa Gesell.

Y a comienzos de año se produjo la sociedad de vio conmocionada por el caso de Bastián Jerez, el nene que resultó gravemente herido en los médanos de Pinamar tras la colisión entre un UTV y una camioneta 4x4.

Un verano atravesado por la imprudencia

El accidente no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la Costa Atlántica fue escenario de varios episodios vinculados a maniobras temerarias en médanos y playas.

Durante el tradicional Enduro del Verano, un operativo preventivo terminó con la detención de un joven de 24 años que irrumpió con su camioneta Volkswagen Amarok en medio de una concentración de motos. El conductor fue filmado mientras avanzaba a alta velocidad, realizando maniobras en zigzag detrás de motociclistas y en un contexto de alta concurrencia de público. La intervención policial buscó frenar una situación que, por su dinámica, podía haber terminado en tragedia.

Días antes, también en Villa Gesell, un joven de 28 años perdió la vida tras caer con su moto en los médanos de la zona norte. El hecho ocurrió en el marco de la 31° edición del Enduro del Verano, competencia que reúne a más de 1.300 pilotos y convoca a miles de espectadores cada temporada. De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima circulaba sin casco ni protección cuando se encontró con un corte abrupto en un médano. La caída fue de tal magnitud que, pese a la rápida intervención de bomberos y personal médico, el desenlace fue fatal.