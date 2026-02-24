24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva picada y otro accidente en Villa Gesell: manejaba en la arena sin casco, se le trabó la moto y voló 10 metros

El joven participaba de una carrera en plena playa cuando una mala maniobra provocó su caída, que le ocasionó varios golpes en sus extremidades y cabeza. De milagro no hubo otros heridos.

Por

El joven se golpéo la cabeza contra la arena. 

La imprudencia al volante en el partido de La Costa sumó un nuevo capítulo con un impactante accidente en Villa Gesell cuando un joven corría una picada y manejaba a gran velocidad sin casco sobre la arena, cuando se le trabo la moto y voló por el aire más de 10 metros. Sufrió varios golpes en sus extremidades y cabeza. De milagro no hubo otros heridos.

El duro diagnóstico que recibió la mujer de 30 años tras ir a la guardia por molestias en sus pies
Te puede interesar:

Tenía un fuerte ardor en el pie pero nadie esperaba lo que reveló el médico: cuál fue el diagnóstico

"Se levanta rápidamente pero resultó con múltiples contusiones producto de la maniobra imprudente. No llevaba el casco", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2026247536596390349&partner=&hide_thread=false

"Ayer nosotros fuimos testigos de que el descontrol más allá del enduro. Un evento que ser realizó todos los años y según nos comentan estuvo más organizado. Es una competencia que tiene reglas y asisten profesionales", agregó desde la ciudad balnearia el cronista Sergio Cirigliano.

Luego explicó que "lo que pasa es después los que no son profesionales y vemos manejando cuatriciclos, motos, camionetas de manera imprudente. De eso fuimos testigos ayer. Es una caída de tantas, lamentablemente".

El hecho se suma a una serie accidentes que vinieron ocurriendo en lo que va del año en las playas bonaerenses. Días atrás, un menor que conducía una Yamaha Raptor 700 terminó chocando contra una Dodge Ram en los médanos de Villa Gesell.

Y a comienzos de año se produjo la sociedad de vio conmocionada por el caso de Bastián Jerez, el nene que resultó gravemente herido en los médanos de Pinamar tras la colisión entre un UTV y una camioneta 4x4.

Un verano atravesado por la imprudencia

El accidente no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la Costa Atlántica fue escenario de varios episodios vinculados a maniobras temerarias en médanos y playas.

Durante el tradicional Enduro del Verano, un operativo preventivo terminó con la detención de un joven de 24 años que irrumpió con su camioneta Volkswagen Amarok en medio de una concentración de motos. El conductor fue filmado mientras avanzaba a alta velocidad, realizando maniobras en zigzag detrás de motociclistas y en un contexto de alta concurrencia de público. La intervención policial buscó frenar una situación que, por su dinámica, podía haber terminado en tragedia.

Días antes, también en Villa Gesell, un joven de 28 años perdió la vida tras caer con su moto en los médanos de la zona norte. El hecho ocurrió en el marco de la 31° edición del Enduro del Verano, competencia que reúne a más de 1.300 pilotos y convoca a miles de espectadores cada temporada. De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima circulaba sin casco ni protección cuando se encontró con un corte abrupto en un médano. La caída fue de tal magnitud que, pese a la rápida intervención de bomberos y personal médico, el desenlace fue fatal.

Noticias relacionadas

El testimonio de este español que dijo algo sorprendente sobre los argentinos

Un español visitó Buenos Aires y su relato se volvió viral: qué dijo que emocionó a todos

Hallan sana y salva a la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan secuestro

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

Un tornado sorprendió a los pobladores de Catamarca. 

Impactante video: un tornado aterrorizó a una localidad de Catamarca

En marzo habrá varios Feriados, pero uno a nivel nacional

Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

Qué hay detrás de esa sensación de vacío y malestar. 

Omar Linares, filósofo: explicó por qué te sentís vacío cuando "todo va bien"

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Milei encabezó una reunión de Gabinete de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 12 minutos
Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 

Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

Hace 14 minutos
Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 16 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 19 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 26 minutos