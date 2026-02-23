23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el truco perfecto para hacer huevos duros en la airfryer

Es la mejor manera de cocinar huevos de forma rápida, sin usar agua y logrando una cocción uniforme que facilita el desprendimiento de la cáscara.

Por
Tip de cocina: cómo lograr la yema perfecta con la freidora de aire.

Tip de cocina: cómo lograr la yema perfecta con la freidora de aire.

  • La airfryer es un electrodoméstico cada vez más utilizado en las cocinas de casas de familia.
  • Cocinar huevos es muy fácil con este metodo, logrando una yema perfecta.
  • La clave está en programar la freidora a 160 °C durante 10 minutos para un resultado estándar.
  • Hay que retirar los huevos inmediatamente al finalizar para evitar que el calor residual los pase de punto.

La freidora de aire es mucho más que un simple sustituto de la sartén para hacer milanesas o papas fritas. Al ser un electrodoméstico tan versátil, se volvió un indispensable en la cocina de cada vez más hogares como una herramienta útil para simplificar el proceso de cocción de varias comidas.

¿Qué lugares de Buenos Aires son los mejores para ir a bailar en 2026?
Te puede interesar:

Qué lugares de Buenos Aires son los mejores para ir a bailar en 2026

Un descubrimiento sorprendente y práctico es la posibilidad de cocinar huevos duros sin necesidad de poner agua a hervir y eliminando el riesgo de que las cáscaras se golpeen y se rompan en el fondo de una olla, o que se pase el tiempo de la cocción al olvidarlos en la hornalla.

freidora de aire

Lograr el punto exacto de la yema también es un desafío, sin embargo, la tecnología de convección de la airfryer ofrece una distribución de calor tan uniforme que permite obtener resultados consistentes en cada ocasión. Aunque hay que conocer la mejor forma de configurarla para que te queden perfectos, con la textura ideal y una cáscara que se desprende casi sola.

Cómo hacer huevos duros en la airfryer

Para asegurar el éxito en la cocción, el primer consejo fundamental es utilizar huevos que estén a temperatura ambiente. El proceso es sumamente intuitivo: simplemente acomodá los huevos directamente en el fondo de la cesta y programá tu freidora a 160 °C durante un periodo de diez minutos.

Al concluir el tiempo, la airfryer se detiene automáticamente, sin embargo hay que sacar los alimentos al instante ya que, al mantener el calor dentro del aparato, continúa la cocción. La segunda recomendación muy importante es manipular los huevos con cuidado en este punto, ya que tanto ellos como la cesta alcanzan temperaturas elevadas.

pelar huevos
Se recomienda pasar los huevos por agua fría para pelarlos fácilmente.

Se recomienda pasar los huevos por agua fría para pelarlos fácilmente.

Si bien podés dejarlos reposar unos minutos para que se enfríen solos, el aire ambiente no suele ser suficiente para frenar la cocción. Por esta razón, lo ideal es realizar un choque térmico: pasarlos por agua corriente fría o sumergirlos en un bol con agua helada. Esta acción corta la cocción interna de inmediato y, como beneficio adicional, contrae el huevo dentro de la cáscara, haciendo que pelarlos sea una tarea mucho más sencilla.

Cabe aclarar el tiempo de cocción puede variar según el tamaño del huevo . Si son chicos, se recomienda no más de 8 minutos, mientras que los grandes pueden estar 1 o 2 minutos más en la airfryer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Comprender estas bases podría orientar futuras estrategias de prevención y bienestar.

Un estudio analiza la posibilidad de que la longevidad extrema pueda ser genética: a qué se debe

Los vestidores abiertos transforman la ropa en parte de la decoración del dormitorio.

Adiós al placard cerrado: la tendencia europea que gana fanáticos y mantiene el orden

La cercanía con la Reserva Natural Faro Querandí suma experiencias de naturaleza.

La escapada de Buenos Aires a una playa donde la naturaleza, la paz y el descanso son prioridad

asi es playa del rivero, el destino de uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Así es Playa del Rivero, el destino de Uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Se trata de un humedal que ocupa el segundo lugar en tamaño dentro de Argentina, solo superado por los Esteros del Iberá.

Turismo en Argentina: el tesoro natural que se encuentra en Formosa y nadie conoce

El pueblo de Salta que se encuentra a 4000 metros sobre el nivel del mar. 

Turismo en Salta: el pueblo de altura que es perfecto para sacar fotos

Rating Cero

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK"

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

últimas noticias

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 24 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 37 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 53 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
play
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

Hace 1 hora