Este es el truco perfecto para hacer huevos duros en la airfryer Es la mejor manera de cocinar huevos de forma rápida, sin usar agua y logrando una cocción uniforme que facilita el desprendimiento de la cáscara.







Tip de cocina: cómo lograr la yema perfecta con la freidora de aire.

La airfryer es un electrodoméstico cada vez más utilizado en las cocinas de casas de familia. Cocinar huevos es muy fácil con este metodo, logrando una yema perfecta. La clave está en programar la freidora a 160 °C durante 10 minutos para un resultado estándar. Hay que retirar los huevos inmediatamente al finalizar para evitar que el calor residual los pase de punto. La freidora de aire es mucho más que un simple sustituto de la sartén para hacer milanesas o papas fritas. Al ser un electrodoméstico tan versátil, se volvió un indispensable en la cocina de cada vez más hogares como una herramienta útil para simplificar el proceso de cocción de varias comidas.

Un descubrimiento sorprendente y práctico es la posibilidad de cocinar huevos duros sin necesidad de poner agua a hervir y eliminando el riesgo de que las cáscaras se golpeen y se rompan en el fondo de una olla, o que se pase el tiempo de la cocción al olvidarlos en la hornalla.

freidora de aire Lograr el punto exacto de la yema también es un desafío, sin embargo, la tecnología de convección de la airfryer ofrece una distribución de calor tan uniforme que permite obtener resultados consistentes en cada ocasión. Aunque hay que conocer la mejor forma de configurarla para que te queden perfectos, con la textura ideal y una cáscara que se desprende casi sola.

Cómo hacer huevos duros en la airfryer Para asegurar el éxito en la cocción, el primer consejo fundamental es utilizar huevos que estén a temperatura ambiente. El proceso es sumamente intuitivo: simplemente acomodá los huevos directamente en el fondo de la cesta y programá tu freidora a 160 °C durante un periodo de diez minutos.

Al concluir el tiempo, la airfryer se detiene automáticamente, sin embargo hay que sacar los alimentos al instante ya que, al mantener el calor dentro del aparato, continúa la cocción. La segunda recomendación muy importante es manipular los huevos con cuidado en este punto, ya que tanto ellos como la cesta alcanzan temperaturas elevadas.

pelar huevos Se recomienda pasar los huevos por agua fría para pelarlos fácilmente. pexels Si bien podés dejarlos reposar unos minutos para que se enfríen solos, el aire ambiente no suele ser suficiente para frenar la cocción. Por esta razón, lo ideal es realizar un choque térmico: pasarlos por agua corriente fría o sumergirlos en un bol con agua helada. Esta acción corta la cocción interna de inmediato y, como beneficio adicional, contrae el huevo dentro de la cáscara, haciendo que pelarlos sea una tarea mucho más sencilla. Cabe aclarar el tiempo de cocción puede variar según el tamaño del huevo . Si son chicos, se recomienda no más de 8 minutos, mientras que los grandes pueden estar 1 o 2 minutos más en la airfryer.