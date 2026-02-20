El bodegón barato de Buenos Aires con unos vermicellis con pesto y bolognesa de locos Platos abundantes, recetas caseras, precios accesibles atraen público porteño que busca tradición culinaria en un agradable ambiente. Por + Seguir en







Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356, en el barrio porteño de San Nicolás. GOOGLE

El bodegón mantiene viva la tradición gastronómica porteña con recetas clásicas y porciones abundantes.





Funciona desde 1936 y volvió a ganar popularidad gracias a recomendaciones en redes sociales.





Ofrece una carta amplia con pastas caseras, carnes, milanesas y postres típicos en formato generoso.





Su ubicación céntrica lo convierte en una opción accesible para quienes recorren o trabajan en el microcentro. Los barrios de la Ciudad de Buenos Aires son reconocidos no solo por su arquitectura y su identidad cultural, sino también por sus bodegones de primer nivel que conquistan el paladar de vecinos y turistas. Los platos abundantes, recetas caseras y ambientes cálidos se funden entre sí para ofrecer una experiencia muy particular. Estos establecimientos tradicionales mantienen viva la esencia de la cocina porteña, consolidándose como puntos de encuentro perfectos para hacer una pausa luego de una jornada intensa.

Dentro de ese universo gastronómico aparece Pippo, un nombre histórico del centro porteño que desde 1936 sostiene la esencia del bodegón tradicional. Con casi nueve décadas de historia, este lugar logró renovar su popularidad en los últimos años gracias al boca en boca digital, donde influencers especializados en gastronomía elogiaron su propuesta remarcando la excelente relación entre calidad y precio. Las redes sociales, sumadas a su sólida trayectoria, lo posicionaron nuevamente como un infaltable de la cocina tradicional argentina, acercándolo a una nueva generación de comensales.

Con cocina casera y porciones generosas, Pippo se afianzó como un clásico gastronómico que resiste el paso del tiempo. En pleno corazón de la ciudad, entre oficinas, teatros y librerías, este bodegón ofrece un menú que incluye desde pastas caseras hasta platos de parrilla, milanesas, ensaladas y los postres más típicos, todo servido en grandes porciones.

Pippo Pippo Dónde queda Pippo Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356, en el barrio porteño de San Nicolás, a metros de la Avenida Corrientes y del Obelisco. Su localización céntrica en una zona estratégica y concurrida del microcentro lo convierte en un punto accesible tanto para turistas como para quienes trabajan o viven en la zona.

El establecimiento está abierto de domingo y martes a jueves de 12 a 24 horas, y viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. Los lunes permanece cerrado. Su ubicación permite disfrutar de múltiples atracciones culturales y comerciales cercanas, encontrándose a pasos de varios teatros históricos de la capital.