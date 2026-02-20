20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El bodegón barato de Buenos Aires con unos vermicellis con pesto y bolognesa de locos

Platos abundantes, recetas caseras, precios accesibles atraen público porteño que busca tradición culinaria en un agradable ambiente.

Por
Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356

Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356, en el barrio porteño de San Nicolás.

GOOGLE
  • El bodegón mantiene viva la tradición gastronómica porteña con recetas clásicas y porciones abundantes.

  • Funciona desde 1936 y volvió a ganar popularidad gracias a recomendaciones en redes sociales.

  • Ofrece una carta amplia con pastas caseras, carnes, milanesas y postres típicos en formato generoso.

  • Su ubicación céntrica lo convierte en una opción accesible para quienes recorren o trabajan en el microcentro.

Los barrios de la Ciudad de Buenos Aires son reconocidos no solo por su arquitectura y su identidad cultural, sino también por sus bodegones de primer nivel que conquistan el paladar de vecinos y turistas. Los platos abundantes, recetas caseras y ambientes cálidos se funden entre sí para ofrecer una experiencia muy particular. Estos establecimientos tradicionales mantienen viva la esencia de la cocina porteña, consolidándose como puntos de encuentro perfectos para hacer una pausa luego de una jornada intensa.

Un lugar para comer focaccia y pizza napoletana en la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires que hace focaccias gourmet

Dentro de ese universo gastronómico aparece Pippo, un nombre histórico del centro porteño que desde 1936 sostiene la esencia del bodegón tradicional. Con casi nueve décadas de historia, este lugar logró renovar su popularidad en los últimos años gracias al boca en boca digital, donde influencers especializados en gastronomía elogiaron su propuesta remarcando la excelente relación entre calidad y precio. Las redes sociales, sumadas a su sólida trayectoria, lo posicionaron nuevamente como un infaltable de la cocina tradicional argentina, acercándolo a una nueva generación de comensales.

Con cocina casera y porciones generosas, Pippo se afianzó como un clásico gastronómico que resiste el paso del tiempo. En pleno corazón de la ciudad, entre oficinas, teatros y librerías, este bodegón ofrece un menú que incluye desde pastas caseras hasta platos de parrilla, milanesas, ensaladas y los postres más típicos, todo servido en grandes porciones.

Pippo

Dónde queda Pippo

Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356, en el barrio porteño de San Nicolás, a metros de la Avenida Corrientes y del Obelisco. Su localización céntrica en una zona estratégica y concurrida del microcentro lo convierte en un punto accesible tanto para turistas como para quienes trabajan o viven en la zona.

El establecimiento está abierto de domingo y martes a jueves de 12 a 24 horas, y viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. Los lunes permanece cerrado. Su ubicación permite disfrutar de múltiples atracciones culturales y comerciales cercanas, encontrándose a pasos de varios teatros históricos de la capital.

Qué puedo pedir en Pippo

La carta de "Pippo" incluye platos tradicionales porteños con variantes internacionales. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con opciones como:

  • Vermicellis con tuco, pesto y bolognesa (uno de los platos más pedidos).
  • Ravioles de pollo y verdura.
  • Sorrentinos y ñoquis de papa.
  • Lasagna de carne.
  • Parrillada para tres personas con papas fritas.
  • Bife de chorizo con guarnición.
  • Tira de asado grande.
  • Bondiola con guarnición.
  • Milanesa de ternera con guarnición.
  • Empanadas variadas.
  • Polenta a la bolognesa.
  • Provoleta.
  • Ensaladas y opciones más livianas.
  • Flan con dulce de leche, almendrado, bombón escocés y queso con dulce.
PIPPO

Cómo llegar a Pippo

Gracias a su ubicación en el centro de la ciudad, llegar a "Pippo" en transporte público es muy fácil. Los visitantes pueden inclinarse por múltiples líneas de colectivo como el 12, 24, 39, 60, 102, 23, 140, 17, 26 y 37, que lo dejan a pocas cuadras del establecimiento. También es posible acceder mediante el subte, con las líneas A, B, C y D que tienen estaciones cercanas, destacándose especialmente la estación Uruguay de la línea B, ubicada a pocos metros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad.

La cantina que conquistó Saavedra y sigue sumando platos emblemáticos

Cazuelas, milanesas y postres abundantes en Caballito. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace un brownie con helado delicioso

Platos abundantes y sabores tradicionales de bodegón. 

El bodegón barato de Buenos Aires para comer un rico osobuco una noche fesca de verano

Caminar por el centro de Capilla del Monte es encontrarse con hitos arquitectónicos únicos. 

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino que se destaca por ser uno de los mejores puntos para ver el cielo

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Asado a leña y gastronomía tradicional en Almagro.

La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

Rating Cero

Yanina Latorre echó del panel a una panelista.

La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó

Luto en el cine y la televisión tras el fallecimiento de Eric Dane. 

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

El nuevo look de La Tana tras su paso por la TV.

Es otra persona: la impresionante transformación de La Tana, ex Gran Hermano

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

últimas noticias

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Hace 10 minutos
play
Así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Hace 16 minutos
Yanina Latorre echó del panel a una panelista.

La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó

Hace 43 minutos
Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hace 44 minutos
La votación fue pasadas las 00 del jueves. 

Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada diputado

Hace 1 hora