Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de febrero

El oficial cotiza en Banco Nación a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, en una semana clave para el Gobierno por el tratamiento del Régimen Penal Juvenil en el Senado, y la baja de imputabilidad en Diputados. El FMI respaldó el plan económico y destacó la acumulación de reservas.

El dolar cotiza abajo de los $1.400. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este lunes en Banco Nación a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, luego de una semana donde la divisa perforó el piso de los $1.400 y tocó su nivel más bajo en cuatro meses. El viernes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el plan económico del Gobierno y destacó la acumulación de reservas en el Banco Central.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de febrero

Por su parte, el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.406,81, el Contado con Liquidación (CCL) a $1.433,87 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.451,81 en la plataforma Bitso.

El ministro de Economía, destacó el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones , producto de un superávit primario de $3.125.737 millones , y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.376.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.813,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.432,79 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,07.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.