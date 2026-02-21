21 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón de Buenos Aires que hace unas pastas excelentes y tiene precios en "modo ahorro"

Ubicado en el corazón de Almagro, este emblemático bodegón rinde homenaje a la cocina casera y ofrece un menú variado, con precios accesibles y porciones abundantes.

Por
Platos de pastas abundantes y cocina casera en la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Doña Cocina es un restaurante destacado en Buenos Aires por sus pastas caseras y su buena relación precio-calidad.
  • El restaurante se ubica en Bulnes 802, Almagro.
  • Su especialidad son las pastas; los sorrentinos (como los de calabaza y muzzarella) son muy solicitados.
  • Se destaca por sus pastas artesanales con masas de espinaca, remolacha y rellenos variados.

Los bodegones son el lugar de encuentro predilecto en la Ciudad de Buenos Aires. En Almagro, esta tradición de reunión social y culto a la comida casera encuentra uno de sus máximos exponentes en un rincón que mantiene viva la esencia del barrio y es un homenaje a la cocina de las abuelas y madres.

Este histórico bodegón se encuentra ubicado en Paraná 356, en el barrio porteño de San Nicolás.
El bodegón barato de Buenos Aires con unos vermicellis con pesto y bolognesa de locos

Con un ambiente cálido y recetas de generaciones, Doña Cocina es el lugar recomendado para una comida en familia o con amigos. En sus mesas, siempre hay lugar para uno más y sus platos son perfectos para compartir. Si algo destaca de este lugar es su relación precio-calidad.

Doña cocina 1

Su fama también se debe al sabor de sus pastas artesanales, con una oferta muy variada de rellenos y salsas. Desde los clásicos fusillis hasta ñoquis rellenos y raviolones con masa de espinaca o de remolacha; todo con el sabor de “hecho en casa”.

Dónde queda Doña Cocina

Ubicado en el corazón de Almagro, en Bulnes 802, este bodegón tiene un aire más barrial y es un clásico de la zona. Se encuentra en una ubicación estratégica, a pocas cuadras de avenidas importantes de la Ciudad como Av. Corrientes y Av. Medrano.

Su cocina abre de lunes a sábados de 12 a 16 horas y de 20 a 00; los domingos abre solo durante el horario del mediodía.

Qué pedir en Doña Cocina

doña cocina - ñoquis

El fuerte de la casa son las pastas caseras; entre ellas se destacan los sorrentinos de calabaza con muzzarella en masa de espinaca y los fucciles al fierrito gratinados. Entre sus entradas, los bastones de muzzarella y las albóndigas con salsa son dos tentempiés recomendados.

También cuenta una interesante propuesta de entradas y platos típicos de un bodegón porteño: milanesas con papas fritas, los mejores cortes de carne, pollo, woks, ensaladas, filet de merluza con guarnición y más. La carta de este lugar es extensa, con opciones para todos los gustos.

Y para quienes quieran cerrar la comida con un broche dulce, la chocotorta con helado es la vedette de la carta de postres. El clásico budín de pan tampoco falla.

Cómo llegar a Doña Cocina

Al estar cerca de avenidas importantes que conectan rápidamente distintos puntos de la Ciudad, el acceso al restaurante es fácil ya sea en auto o transporte público. Una opción es tomar la Línea B hasta la estación Medrano, que se encuentra a unos 300 metros del lugar.

También es posible llegar a través de diversas líneas de colectivos que transitan por la Avenida Corrientes o la zona de Bulnes, como la 19, 92, 128, 140, 151 y 168, entre otras.

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

