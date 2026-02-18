El bodegón barato de Buenos Aires que hace un brownie con helado delicioso

En el corazón de Caballito, este restaurante dentro de un club de barrio se destaca por sus platos XXL, su mística porteña y un postre de chocolate que es el cierre perfecto.

En el mapa de la Ciudad de Buenos Aires , los bodegones representan pilares fundamentales de su patrimonio histórico y cultural. Estos lugares funcionan como puntos de encuentro que preservan la identidad culinaria porteña frente a las nuevas tendencias gastronómicas.

La Morocha, ubicado en Caballito, es un lugar recomendado para disfrutar de la cocina argentina más tradicional y deleitarse con postres pensados para el público amante de lo dulce. Entre las opciones del barrio, destaca por su relación precio-calidad, que lo mantiene como uno de los favoritos de la zona.

Sus porciones abundantes y sus mesas grandes lo convierten en el espacio ideal para ir en grupo y disfrutar de una gran comida sin descuidar el bolsillo.

Este restaurante se encuentra ubicado en la Avenida José María Moreno 446 , en el barrio de Caballito. Su ubicación es estratégica y de fácil referencia, ya que se encuentra a pocas cuadras de la Avenida Directorio y la Avenida Juan Bautista Alberdi.

Para la entrada, la provoleta con chorizo colorado, tomate, portobellos, morrones asados y huevo frito es un escándalo. Las empanadas fritas y la tortilla de papas no pueden faltar entre las opciones de un clásico bodegón. Sus entradas son sin duda para compartir.

La opción ideal para quienes van en grupo es pedir una de sus milanesas, que están pensadas para compartir entre 4 personas. También pueden optar por parrillada para compartir con variedad de cortes de carne y achuras.

Entre sus opciones de pasta, se pueden pedir ñoquis, fusillis y pastas rellenas, acompañados de una variedad de salsas. Pero el recomendado del menú son sus risottos: veggie, de mar o con queso azul y frutos secos.

Flan mixto del bodegón La Morocha Instagram @bodegon_la_morocha

El cierre de la experiencia llega con su postre ícono: el brownie con helado. Se trata de un bizcocho húmedo y crocante por fuera, servido tibio con una generosa bocha de helado de crema americana. Para los amantes de lo clásico, el flan mixto y el panqueque con dulce de leche son otras opciones de 10 puntos que nunca fallan.

Cómo llegar a La Morocha

Llegar a este rincón de Caballito mediante transporte público es sumamente sencillo. Si se utiliza el subte, la estación Acoyte de la Línea A y la estación José María Moreno de la Línea E quedan a solo cuatro cuadras del lugar.

En cuanto a colectivos, la zona cuenta con una conectividad excelente a través de las líneas 2, 15, 65, 84, 96, 103, 132 y 135. Para quienes decidan trasladarse en auto, la Avenida José María Moreno es una vía rápida de acceso.