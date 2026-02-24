24 de febrero de 2026 Inicio
Ni Cáncer ni Tauro: estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia

De acuerdo con las predicciones de la especialista, tres perfiles astrales enfrentarán una etapa más demandante entre el 21 y el 27 de febrero.

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco

  • Tres integrantes del zodíaco deberán atravesar días más intensos entre el 21 y el 27 de febrero.

  • Las tensiones emocionales exigirán paciencia, límites claros y mayor autoestima.

  • Una reconocida astróloga anticipa desafíos que también pueden transformarse en oportunidades de crecimiento.

  • El azul se posiciona como el tono recomendado para recuperar calma y claridad mental.

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco. Mientras algunos avanzarán con determinación, otros deberán atravesar pruebas que exigirán paciencia y autoconfianza. Estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia.

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.
Más allá de los desafíos individuales, la especialista recomienda incorporar el azul durante la semana. Este tono, asociado con la calma y la armonía, puede favorecer la claridad mental y reducir el estrés.

En un contexto astral exigente, pequeñas acciones como elegir determinados colores o dedicar tiempo al descanso pueden marcar la diferencia. La clave estará en escuchar las propias necesidades y priorizar el bienestar emocional para transitar estos días con mayor estabilidad.

Los signos con peor energía de la semana según Esperanza Gracia

  • Capricornio: recuperar la autoestima para salir adelante

Para Capricornio, el cierre de febrero puede sentirse cuesta arriba. Situaciones que parecen estancadas o difíciles de resolver podrían generar preocupación y agotamiento. Sin embargo, la astróloga señala que esta etapa será transitoria.

El consejo principal es fortalecer la confianza personal y evitar actuar para complacer a los demás. Priorizar el bienestar propio y tomar decisiones con convicción permitirá restablecer el equilibrio interno. Un cambio de perspectiva será clave para transformar los obstáculos en aprendizajes.

  • Virgo: poner límites y soltar cargas ajenas

En el caso de Virgo, las tensiones externas podrían alterar su estabilidad si no establece límites claros. La tendencia a asumir responsabilidades que no le corresponden puede derivar en desgaste físico y mental.

La recomendación es simplificar, organizar prioridades y comprender que no todo depende de uno mismo. Delegar y dejar de intentar resolver los problemas de terceros será fundamental para conservar energía y evitar el agotamiento emocional.

  • Aries: avanzar con cautela y evitar impulsos

Para Aries, las presiones acumuladas podrían generar nerviosismo. No obstante, no es momento de rendirse ni de actuar impulsivamente. Dar pasos firmes, aunque pequeños, ayudará a recuperar claridad mental.

La jornada del 21 se presenta como un día especial para conectar con deseos profundos y proyectar intenciones a futuro. Reflexionar antes de tomar decisiones permitirá atravesar este período con mayor serenidad.

