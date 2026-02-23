Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

Se terminó la espera. Empezó Gran Hermano en la pantalla de Telefe con su edición especial, Generación Dorada 2026. Con una entrada del conductor Santiago del Moro, digna de Hollywood y un estudio renovado con las tribunas repletas y más eufóricas que nunca, el reality más visto de la televisión argentina celebra sus 25 años de vigencia en el país. La temporada apuesta por una integración multiplataforma para seguir a los participantes durante las 24 horas del día.
La primera participante en ingresar a la renovada casa de Gran Hermano fue una sorpresa total. Tras semanas de rumores y de desmentidas por parte de la actriz, finalmente Andrea del Boca dijo presente e inauguró la Generación Dorada. Acompañada de su hija Ana, la protagonista de telenovelas ingresó con el clásico "te quiero tanto" de Sergio Denis. Rebozada de alegría la competidora prometió jugar: "Soy fanática de este juego maravilloso".
El segundo participante en ingresar a la casa lo hizo con una canción de La Renga que demuestra su fuerte personalidad. Se trata de un exparticipante que busca la revancha. Emanuel Di Gioia fue parte del reality en 2011 y saltó a la fama después de un fuerte intercambio con quien era conductor del ciclo, Jorge Rial. Es un chapista oriundo de San Martín y conocido por su fuerte carácter, por entrenar jóvenes en artes marciales y trabajar en su propio taller. "Acá hay barrio, acá hay humildad, acá hay calle", gritó eufórico y prometió llegar a la final.
Los participantes ya están ingresando a la casa más famosa del país en esta nueva edición que promete ser el mejor de todos los tiempos. Un despliegue tecnológico y estructural imponente, la casa fue reformada en su totalidad, sumando atractivos para generar nuevos escenarios de tensión y entretenimiento en la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa".