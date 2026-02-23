Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas El reality más visto de la televisión argentina volvió a encender la pantalla chica con la conducción de Santiago Del Moro. El ingreso de los hermanitos se dará en dos etapas, a diferencia de las ediciones anteriores. Quiénes son los primeros participantes que ingresaron. + Seguir en







Empezó el reality más famoso de la Argentina.

Se terminó la espera. Empezó Gran Hermano en la pantalla de Telefe con su edición especial, Generación Dorada 2026. Con una entrada del conductor Santiago del Moro, digna de Hollywood y un estudio renovado con las tribunas repletas y más eufóricas que nunca, el reality más visto de la televisión argentina celebra sus 25 años de vigencia en el país. La temporada apuesta por una integración multiplataforma para seguir a los participantes durante las 24 horas del día.

La primera participante en ingresar a la renovada casa de Gran Hermano fue una sorpresa total. Tras semanas de rumores y de desmentidas por parte de la actriz, finalmente Andrea del Boca dijo presente e inauguró la Generación Dorada. Acompañada de su hija Ana, la protagonista de telenovelas ingresó con el clásico "te quiero tanto" de Sergio Denis. Rebozada de alegría la competidora prometió jugar: "Soy fanática de este juego maravilloso".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar) El segundo participante en ingresar a la casa lo hizo con una canción de La Renga que demuestra su fuerte personalidad. Se trata de un exparticipante que busca la revancha. Emanuel Di Gioia fue parte del reality en 2011 y saltó a la fama después de un fuerte intercambio con quien era conductor del ciclo, Jorge Rial. Es un chapista oriundo de San Martín y conocido por su fuerte carácter, por entrenar jóvenes en artes marciales y trabajar en su propio taller. "Acá hay barrio, acá hay humildad, acá hay calle", gritó eufórico y prometió llegar a la final.