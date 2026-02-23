¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

El "círculo rojo", integrado por empresarios, banqueros y lobistas de alto nivel, comenta por lo bajo que la ex esposa de Mauricio Macri estaría viviendo un affaire con el monarca español. Hasta el momento, la Casa Real Española no ha emitido un comunicado oficial para desmentir los rumores.

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.

Tras confirmarse la separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri, ambos comenzaron a transitar su nueva etapa personal. Mientras los rumores de posibles romances se habían centrado en la figura del expresidente, una noticia reciente generó gran impacto y repercusión en medios nacionales e internacionales: la empresaria textil habría sido señalada como la tercera en discordia entre el rey Felipe VI de España y la reina Letizia.

El escandalo es total y la bomba la hizo estallar el periodista Rodrigo Lussich (Intrusos) al revelar que en el " círculo rojo ", integrado por empresarios, banqueros y lobistas de alto nivel, se rumorea que Awada estaría viviendo un affaire con el monarca español . Hasta el momento, la Casa Real Española no ha emitido un comunicado oficial para desmentir los rumores, y tampoco lo han hecho los voceros de la empresaria.

"La rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español, y ese español está casado" , empezó comentando el periodista y luego profundizó sobre la situación sentimental del hombre. " El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar, como es tradición en su mundo. Ahora, con los tiempos que han cambiado, y teniendo en cuenta que ella, la esposa de él, viene de otro mundo, no es sangre azul, puede volver al llano", reveló.

" Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis", enfatizó categóricamente ante la sorpresa de todos sus colegas.

La relación entre los Borbón y los Macri siempre se caracterizó por la cercanía, construida en visitas oficiales y encuentros diplomáticos donde la elegancia de Juliana Awada y la Reina Letizia solía ser objeto de comparación en la prensa especializada. Lo que parecía una amistad institucional habría tomado un rumbo inesperado.

De acuerdo con fuentes próximas a la Casa Real española, el vínculo entre el monarca y la empresaria argentina se habría intensificado en los últimos meses, en paralelo a los persistentes rumores de distanciamiento y vida separada entre Felipe VI y Letizia.

Rey Felipe y Juliana Awada

¿Qué pasa en la Corona española?

Fuentes aseguran que el matrimonio del monarca estaría terminado. No es la primera vez que el rey Felipe VI aparece vinculado a figuras externas, especialmente tras las polémicas publicaciones y declaraciones de Jaime del Burgo. Sin embargo, la aparición del nombre de la exprimera dama argentina introduce el rumor en una dimensión inesperada, con implicancias que trascienden lo personal y alcanzan un nivel geopolítico y social.

"Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor", aseguró el periodista argentino. Mientras que cronistas especializados en realeza aseguran que la reina Letizia estaría “furiosa” por las filtraciones, y cada movimiento en la agenda de Felipe VI es analizado con detalle para detectar posibles encuentros discretos en Europa o Sudamérica.

letizia-juliana-awada-ok-655x368

Este supuesto romance no solo pone en entredicho la estabilidad de la Corona española, sino que también abre interrogantes que trascienden lo personal y alcanzan un nivel geopolítico y social. ¿Estaremos frente a una de las historias sentimentales más polémicas de los últimos tiempos?