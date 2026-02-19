19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La cantina que conquistó Saavedra y sigue sumando platos emblemáticos

Ubicado sobre el característico boulevard, Del Río Cantina se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad y clima de barrio. Con impronta italiana y espíritu de bodegón, el espacio combina platos generosos, música bien elegida y una atención cercana que acompaña la experiencia.

Por
Un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad.

Un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad.

Del Río Cantina despliega su propuesta en un espacio pensado para distintos momentos: desde cenas íntimas hasta encuentros entre amigos y familia. El salón se organiza en dos plantas que responden a esa dinámica. En la planta baja, mesas más reservadas y una barra activa marcan el ritmo del servicio; en el primer piso, la luz del ventanal y la mesa comunal invitan a reuniones más extensas. Manteles cuadriculados, madera y boxes cómodos completan una ambientación que dialoga con la tradición de las cantinas sin caer en la nostalgia forzada.

Un lugar para comer focaccia y pizza napoletana en la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires que hace focaccias gourmet

La carta recorre entradas clásicas, pastas bien ejecutadas, minutas contundentes y postres que piden sobremesa. A los platos ya consolidados se suman incorporaciones que actualizan el menú sin romper su esencia: recetas reconfortantes, porciones pensadas para compartir y sabores que apuestan por lo familiar, con pequeños gestos creativos que renuevan la propuesta.

Del Río Cantina - Bife de chorizo a caballo

Qué pedir en Del Río Cantina

Entre las entradas, las empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, incorporadas recientemente, se perfilan como uno de los nuevos imperdibles. Doradas y bien rellenas, se acompañan con salsa yasgua, que aporta un contrapunto fresco y levemente picante. A ellas se suman clásicos de la casa como las croquetas de hongos con salsa alioli, de textura cremosa y exterior crocante; la provoleta Del Río, servida con tomates, cebollas asadas y nueces, que equilibra intensidad y dulzor, y los buñuelos de espinaca y mozzarella, ideales para abrir la mesa y compartir.

Como platos principales, las pastas caseras vuelven a ocupar el centro de la escena. Entre las incorporaciones recientes se lucen los spaghetti con frutos de mar, de perfil intenso y marino; el raviolón nero de trucha, que reúne sutileza y carácter en una presentación atractiva; la lasagna bolognesa con pomodoro, fiel al recetario tradicional, y los tallarines al huevo con salsa putanesca, una opción sabrosa y directa, con el equilibrio justo entre acidez y profundidad.

La sección de minutas también suma novedades. El nuevo pastel de papas, casero y contundente, se perfila como alternativa ideal para compartir y se integra a una carta que ya cuenta con clásicos consolidados, como el bife de chorizo a caballo con papas fritas, el lenguado al roquefort y la suprema a la Maryland. Platos reconocibles, generosos y pensados para quienes buscan sabores francos y porciones que invitan a extender la sobremesa.

Del Río Cantina - Faina

El tramo dulce sostiene el cruce de tradiciones que define a la casa y a la gastronomía rioplatense. Conviven postres ítalo-argentinos como el tiramisú y los clásicos panqueques —siempre bien recibidos en clave de sobremesa extensa— con una delicadeza francesa como la crème brûlée, de superficie crocante y corazón cremoso. A esa base reconocible se suma una novedad tentadora: la Copa del Río, combinación generosa de brownie, frutillas, crema, merengue y salsa de dulce de leche que invita a un cierre intenso y pensado para compartir.

La propuesta se completa con una carta de vinos seleccionados para acompañar los distintos perfiles del menú y potenciar sus sabores, desde las pastas hasta las minutas más intensas. A esto se suma una variada selección de cócteles y mocktails, con opciones clásicas y otras de autor, que amplían las posibilidades de maridaje y aportan un matiz contemporáneo a la experiencia.

Con esta combinación de clásicos y novedades, Del Río Cantina refuerza su espíritu: sabores auténticos que invitan a disfrutar cada bocado, un ambiente cálido que remite a los encuentros de barrio y platos pensados para compartir y celebrar la comida como un momento especial.

Del Río Cantina - Mousse

Dónde queda Del Río Cantina

El local se encuentra en el boulevard de la Avenida García del Río 2957, a dos cuadras del emblemático Parque Saavedra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cazuelas, milanesas y postres abundantes en Caballito. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace un brownie con helado delicioso

Platos abundantes y sabores tradicionales de bodegón. 

El bodegón barato de Buenos Aires para comer un rico osobuco una noche fesca de verano

Caminar por el centro de Capilla del Monte es encontrarse con hitos arquitectónicos únicos. 

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino que se destaca por ser uno de los mejores puntos para ver el cielo

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Asado a leña y gastronomía tradicional en Almagro.

La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

Su encanto radica en combinar tradición con técnicas de vanguardia. 

El bodegón de Buenos Aires barato que tiene empanadas, sándwiches de milanesa y chorizos criollos

Rating Cero

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

En las últimas horas trascendió que Moria Casán habría echado a Cinthia Fernández del programa

Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

últimas noticias

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

Hace 10 minutos
Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Crece la expectativa por Colapinto: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine

Hace 23 minutos
La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Hace 31 minutos
La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Hace 34 minutos
Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Hace 44 minutos