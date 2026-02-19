La cantina que conquistó Saavedra y sigue sumando platos emblemáticos
Ubicado sobre el característico boulevard, Del Río Cantina se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan cocina casera con identidad y clima de barrio. Con impronta italiana y espíritu de bodegón, el espacio combina platos generosos, música bien elegida y una atención cercana que acompaña la experiencia.
Del Río Cantina despliega su propuesta en un espacio pensado para distintos momentos: desde cenas íntimas hasta encuentros entre amigos y familia. El salón se organiza en dos plantas que responden a esa dinámica. En la planta baja, mesas más reservadas y una barra activa marcan el ritmo del servicio; en el primer piso, la luz del ventanal y la mesa comunal invitan a reuniones más extensas. Manteles cuadriculados, madera y boxes cómodos completan una ambientación que dialoga con la tradición de las cantinas sin caer en la nostalgia forzada.
La carta recorre entradas clásicas, pastas bien ejecutadas, minutas contundentes y postres que piden sobremesa. A los platos ya consolidados se suman incorporaciones que actualizan el menú sin romper su esencia: recetas reconfortantes, porciones pensadas para compartir y sabores que apuestan por lo familiar, con pequeños gestos creativos que renuevan la propuesta.
Qué pedir en Del Río Cantina
Entre las entradas, las empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, incorporadas recientemente, se perfilan como uno de los nuevos imperdibles. Doradas y bien rellenas, se acompañan con salsa yasgua, que aporta un contrapunto fresco y levemente picante. A ellas se suman clásicos de la casa como las croquetas de hongos con salsa alioli, de textura cremosa y exterior crocante; la provoleta Del Río, servida con tomates, cebollas asadas y nueces, que equilibra intensidad y dulzor, y los buñuelos de espinaca y mozzarella, ideales para abrir la mesa y compartir.
Como platos principales, las pastas caseras vuelven a ocupar el centro de la escena. Entre las incorporaciones recientes se lucen los spaghetti con frutos de mar, de perfil intenso y marino; el raviolón nero de trucha, que reúne sutileza y carácter en una presentación atractiva; la lasagna bolognesa con pomodoro, fiel al recetario tradicional, y los tallarines al huevo con salsa putanesca, una opción sabrosa y directa, con el equilibrio justo entre acidez y profundidad.
La sección de minutas también suma novedades. El nuevo pastel de papas, casero y contundente, se perfila como alternativa ideal para compartir y se integra a una carta que ya cuenta con clásicos consolidados, como el bife de chorizo a caballo con papas fritas, el lenguado al roquefort y la suprema a la Maryland. Platos reconocibles, generosos y pensados para quienes buscan sabores francos y porciones que invitan a extender la sobremesa.
El tramo dulce sostiene el cruce de tradiciones que define a la casa y a la gastronomía rioplatense. Conviven postres ítalo-argentinos como el tiramisú y los clásicos panqueques —siempre bien recibidos en clave de sobremesa extensa— con una delicadeza francesa como la crème brûlée, de superficie crocante y corazón cremoso. A esa base reconocible se suma una novedad tentadora: la Copa del Río, combinación generosa de brownie, frutillas, crema, merengue y salsa de dulce de leche que invita a un cierre intenso y pensado para compartir.
La propuesta se completa con una carta de vinos seleccionados para acompañar los distintos perfiles del menú y potenciar sus sabores, desde las pastas hasta las minutas más intensas. A esto se suma una variada selección de cócteles y mocktails, con opciones clásicas y otras de autor, que amplían las posibilidades de maridaje y aportan un matiz contemporáneo a la experiencia.
Con esta combinación de clásicos y novedades, Del Río Cantina refuerza su espíritu: sabores auténticos que invitan a disfrutar cada bocado, un ambiente cálido que remite a los encuentros de barrio y platos pensados para compartir y celebrar la comida como un momento especial.
Dónde queda Del Río Cantina
El local se encuentra en el boulevard de la Avenida García del Río 2957, a dos cuadras del emblemático Parque Saavedra.