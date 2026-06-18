18 de junio de 2026 Inicio
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Paisaje inolvidable y ruta de vinos: esta es la escapada perfecta para hacer en Salta

Paisajes imponentes, pueblos con historia, bodegas de altura y rutas panorámicas convierten al lugar en una de las escapadas más fascinantes del norte argentino.

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Salta: ¿cuál es la escapada perfecta para hacer en la provincia norteña?.

Salta: ¿cuál es la escapada perfecta para hacer en la provincia norteña?.

  • Un escenario natural salteño es uno de los destinos más visitados del norte argentino.
  • La Ruta del Vino permite recorrer bodegas y degustar reconocidos vinos de altura.
  • La región combina naturaleza, historia, cultura y gastronomía típica del NOA.
  • Es una escapada perfecta para realizar durante todo el año gracias a la diversidad de propuestas turísticas.

Paisaje inolvidable y ruta de vinos: entre paisajes de montaña, viñedos de altura y pueblos con historia, un lugar se consolida como uno de los destinos más atractivos de Salta. Esta es la escapada perfecta para hacer en la provincia norteña.

Destino natural destacado en Córdoba.
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Además de sus escenarios naturales, la zona es famosa por la Ruta del Vino de Altura, donde se producen algunos de los vinos más reconocidos de Argentina gracias a las condiciones climáticas y geográficas de la región.

Asimismo, la región combina naturaleza, gastronomía regional y algunos de los recorridos más impresionantes del norte argentino.

Así es la escapada salteña perfecta para aprovechar el paisaje y la gastronomía

Los Valles Calchaquíes ofrecen una experiencia única para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en algunos de los escenarios más impactantes del país. La región se destaca por sus montañas multicolores, sus bodegas de altura y una fuerte identidad cultural que se refleja en cada pueblo y tradición. Los imperdibles de esta escapada salteña son-

Ruta del Vino: una experiencia imperdible

Uno de los principales atractivos es recorrer las bodegas ubicadas entre los Valles Calchaquíes. Los visitantes pueden disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y propuestas gastronómicas que combinan sabores regionales con vinos elaborados a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Cachi, un pueblo con encanto serrano

Ubicado entre montañas y rodeado por un entorno natural privilegiado, Cachi es uno de los destinos más pintorescos de la provincia. Sus calles empedradas, construcciones coloniales y vistas panorámicas lo convierten en una parada obligada para quienes recorren la región.

hi salta

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Cabra Corral y Campo Alegre: naturaleza y actividades al aire libre

El dique Cabra Corral es ideal para quienes disfrutan de los deportes náuticos, la pesca y los paisajes rodeados de montañas. Muy cerca, Campo Alegre ofrece espacios para relajarse y disfrutar de jornadas en contacto con el entorno natural.

Abra del Acay, una de las rutas más impresionantes del país

La Abra del Acay es uno de los pasos carreteros más altos de América. El recorrido regala vistas espectaculares de la Cordillera de los Andes y permite descubrir algunos de los paisajes más imponentes del norte argentino.

Salta fue uno de los principales polos turísticos por las actividades vinculadas a la conmemoración de Martín Miguel de Güemes.

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