16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse: cómo llegar

A menos de 50 kilómetros de la ciudad mediterránea, este lugar combina paisajes serranos, balnearios, historia y naturaleza. Conocido como la puerta de entrada al Valle de Punilla, es una opción ideal para una escapada de relax durante todo el año.

Por
Bialet Massé tiene un valle emblemático

Bialet Massé tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse.

  • Un destino natural está ubicado a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
  • Es conocido como el portal de ingreso al Valle de Punilla.
  • La localidad cuenta con propuestas históricas, culturales y religiosas.
  • Es un destino ideal para realizar una escapada de fin de semana.
  • Combina paisajes serranos, historia y actividades recreativas.

Tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse: la provincia de mediterránea cuenta con numerosos destinos ideales para una escapada de fin de semana, pero pocos reúnen naturaleza, historia y tranquilidad como uno en particular, ¿cómo llegar?

Salta fue uno de los principales polos turísticos por las actividades vinculadas a la conmemoración de Martín Miguel de Güemes.
Te puede interesar:

Turismo: viajaron casi un millón de personas, pero fue el fin de semana largo con menos movimiento de 2026

Esta localidad, ubicada a apenas 48 kilómetros de la capital provincial, es conocida como la puerta de entrada al Valle de Punilla y atrae a visitantes durante todo el año.

A través de sus sitios históricos, construcciones emblemáticas y lugares de interés cultural y religioso, los visitantes pueden conocer el legado que marcó el desarrollo de la región. Además, estos atractivos reflejan las tradiciones, costumbres y el patrimonio que convierten a este escenario en una opción con una fuerte impronta histórica, donde el pasado y la riqueza verde se combinan para ofrecer una experiencia única en el corazón de las sierras cordobesas.

Bialet Massé

Así es Bialet Massé, el pueblo de Córdoba perfecto para visitar

Rodeado por las Sierras Chicas y con múltiples propuestas al aire libre, este rincón cordobés se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan descansar, conectar con la madre tierra y descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la región.

Uno de los principales atractivos de la localidad es Barrancas Bermejas, una formación rocosa de tonos rojizos que ofrece vistas panorámicas y un entorno ideal para disfrutar del aire libre. Allí es posible observar aves, descansar junto al río e incluso refrescarse en aguas cristalinas.

Otro de los lugares imperdibles es el balneario municipal sobre el río Cosquín, uno de los espacios más elegidos por familias y turistas durante los meses de verano.

Bialet Massé

Para quienes disfrutan del turismo histórico, una visita obligada es el antiguo horno de cales hidráulicas utilizado durante la construcción del dique San Roque, una obra clave en la historia de Córdoba. También se puede recorrer el Museo y Casa de la Cultura, donde se conserva parte del legado de la localidad.

Además de sus paisajes naturales, Bialet Massé ofrece un interesante circuito cultural y religioso. Entre sus puntos más destacados se encuentran la Gruta de la Rosa Mística y la singular Capilla San Plácido, una construcción que llama la atención por haber sido levantada dentro de un antiguo tanque australiano.

Para llegar en auto, se debe tomar la Avenida Fuerza Aérea Argentina y continuar por la Ruta Nacional 20. Luego, el recorrido continúa por la Ruta Provincial E55 hasta arribar al destino. Gracias a su cercanía con la capital provincial, es una alternativa ideal para una escapada de un día o para disfrutar de un fin de semana rodeado de bienestar y serenidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tanti, Córdoba. 

Este destino de Córdoba tiene aguas cristalinas y cuenta con saltos naturales únicos: dónde queda

Este pueblo cordobés es poco conocido e ideal para visitar en otoño. 

Cuál es el pueblo de Córdoba perfecto para relajarse: tiene vistas al cielo únicas

Este edén natural dentro de Córdoba es ideal para visitar en otoño por sus colores. 

Balnearios, ríos y gastronomía en una naturaleza única: así es la escapada ideal para hacer en Córdoba

Este pueblo está a pocos kilómetros de Salta capital y tiene un paisaje de película, ¿cuál es?.

Este pueblo está a pocos kilómetros de Salta capital y tiene un paisaje de película: cuál es

Plomer está a menos de dos horas de Buenos Aires.

Este pueblo rural tiene solo 200 habitantes y es una escapada perfecta de fin de semana: cómo se llama

Este paraíso natural bonaerense es poco conocido e ideal para visitar el próximo fin de semana largo. 

Este pueblo se caracteriza por su silencio y calma y es perfecto para una escapada de fin de semana

Rating Cero

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.
play

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

Los premios de la música llegarán, desde el próximo año, con modificaciones claves.

Cambian los premios GRAMMYs para siempre: cuáles son las novedades para la próxima edición

El productor habló tras el accidente.

Rompió el silencio el productor musical que se salvó del choque de helicópteros en el que murió Gaspi

últimas noticias

play
Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

Hace 15 minutos
La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Hace 28 minutos
Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Hace 34 minutos
Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

Hace 40 minutos
Los premios de la música llegarán, desde el próximo año, con modificaciones claves.

Cambian los premios GRAMMYs para siempre: cuáles son las novedades para la próxima edición

Hace 1 hora