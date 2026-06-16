Tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse: cómo llegar

A menos de 50 kilómetros de la ciudad mediterránea, este lugar combina paisajes serranos, balnearios, historia y naturaleza. Conocido como la puerta de entrada al Valle de Punilla, es una opción ideal para una escapada de relax durante todo el año.

Bialet Massé tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse.

Tiene un valle emblemático, está en Córdoba y es un destino ideal para relajarse : la provincia de mediterránea cuenta con numerosos destinos ideales para una escapada de fin de semana, pero pocos reúnen naturaleza, historia y tranquilidad como uno en particular, ¿cómo llegar?

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Esta localidad, ubicada a apenas 48 kilómetros de la capital provincial, es conocida como la puerta de entrada al Valle de Punilla y atrae a visitantes durante todo el año.

A través de sus sitios históricos, construcciones emblemáticas y lugares de interés cultural y religioso , los visitantes pueden conocer el legado que marcó el desarrollo de la región. Además, estos atractivos reflejan las tradiciones, costumbres y el patrimonio que convierten a este escenario en una opción con una fuerte impronta histórica, donde el pasado y la riqueza verde se combinan para ofrecer una experiencia única en el corazón de las sierras cordobesas.

Rodeado por las Sierras Chicas y con múltiples propuestas al aire libre , este rincón cordobés se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan descansar, conectar con la madre tierra y descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de la región.

Uno de los principales atractivos de la localidad es Barrancas Bermejas , una formación rocosa de tonos rojizos que ofrece vistas panorámicas y un entorno ideal para disfrutar del aire libre. Allí es posible observar aves, descansar junto al río e incluso refrescarse en aguas cristalinas.

Otro de los lugares imperdibles es el balneario municipal sobre el río Cosquín, uno de los espacios más elegidos por familias y turistas durante los meses de verano.

Bialet Massé

Para quienes disfrutan del turismo histórico, una visita obligada es el antiguo horno de cales hidráulicas utilizado durante la construcción del dique San Roque, una obra clave en la historia de Córdoba. También se puede recorrer el Museo y Casa de la Cultura, donde se conserva parte del legado de la localidad.

Además de sus paisajes naturales, Bialet Massé ofrece un interesante circuito cultural y religioso. Entre sus puntos más destacados se encuentran la Gruta de la Rosa Mística y la singular Capilla San Plácido, una construcción que llama la atención por haber sido levantada dentro de un antiguo tanque australiano.

Para llegar en auto, se debe tomar la Avenida Fuerza Aérea Argentina y continuar por la Ruta Nacional 20. Luego, el recorrido continúa por la Ruta Provincial E55 hasta arribar al destino. Gracias a su cercanía con la capital provincial, es una alternativa ideal para una escapada de un día o para disfrutar de un fin de semana rodeado de bienestar y serenidad.