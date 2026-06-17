17 de junio de 2026 Inicio
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Senderismo, cabalgatas y paseos en bicicleta: así es el destino destacado de Córdoba

El senderismo y las cabalgatas son, sin dudas, las actividades estrella para adentrarse en la mística de la región

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Destino natural destacado en Córdoba.

Destino natural destacado en Córdoba.

    • Cabalango está ubicado a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz y es ideal para una escapada en contacto con la naturaleza.
    • Su principal atractivo es el río Los Chorrillos, con playas naturales, ollas y piletones de agua cristalina.
    • El destino ofrece caminatas y cabalgatas por senderos serranos, arroyos y monte nativo.
    • También cuenta con circuitos para mountain bike y cicloturismo entre paisajes característicos del Valle de Punilla.

    A solo 12 kilómetros de Villa Carlos Paz, Cabalango se destaca como uno de los destinos más atractivos del Valle de Punilla para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre. La localidad es reconocida por el río Los Chorrillos, cuyas aguas atraviesan formaciones rocosas y dan origen a playas naturales, piletones y ollas profundas que se convierten en el principal atractivo durante gran parte del año. El entorno serrano y la tranquilidad del lugar ofrecen un escenario ideal para desconectarse de la rutina.

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    Las caminatas y las cabalgatas permiten explorar algunos de los paisajes más característicos de la región. Los senderos recorren sectores de monte nativo, márgenes del río y caminos serranos que conducen a miradores naturales con amplias vistas del valle. A su vez, las excursiones a caballo brindan la posibilidad de recorrer antiguos senderos rurales, cruzar arroyos y descubrir rincones poco transitados de la geografía local.

    Cabalango-Córdoba

    Para los aficionados al ciclismo, Cabalango también ofrece circuitos ideales para mountain bike y cicloturismo. Los caminos de tierra y piedra conectan la localidad con distintos parajes de Punilla, combinando tramos exigentes con panorámicas serranas de gran belleza. Ya sea para una salida recreativa o una travesía más desafiante, el destino se consolida como una excelente alternativa para disfrutar del deporte en plena naturaleza.

    Cómo es la escapada a Cabalango en Córdoba

    Ubicada a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, la localidad de Cabalango se presenta como uno de los destinos más tranquilos y atractivos del Valle de Punilla para quienes buscan una escapada en contacto con la naturaleza. Rodeada de sierras, formaciones rocosas y atravesada por el río Los Chorrillos, la villa ofrece un entorno ideal para el descanso, con playas naturales, ollas de agua cristalina y paisajes que invitan a desconectarse del ritmo de la ciudad.

    Cabalango

    Las caminatas y las cabalgatas figuran entre las actividades más elegidas por los visitantes. Los senderos que recorren las márgenes del río permiten descubrir rincones de gran belleza natural, mientras que las excursiones a caballo atraviesan caminos serranos, arroyos y sectores de monte nativo, brindando una experiencia diferente para apreciar la geografía característica de la región.

    Para quienes disfrutan del deporte al aire libre, Cabalango también ofrece circuitos ideales para cicloturismo y mountain bike. Los caminos de tierra y montaña conectan la localidad con otros puntos del Valle de Punilla, atravesando miradores naturales y sectores de gran valor paisajístico. La combinación de aventura, tranquilidad y naturaleza convierte a este rincón cordobés en una alternativa perfecta para disfrutar de una jornada diferente en las sierras.

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